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Суммарный рост семьи, претендующей на звание самой высокой в мире, 7 м 87 см

07 июля 2012 08:51
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Глава семьи - Шарад Кулкарни самый высокий, его рост составляет 2 метра 19 сантиметров! Жена же ниже - 1 метр 90 сантиметров. Высоким ростом могут похвастать и дочери: у 22-летней Мруги рост 185 сантиметров, у 16-летней Саньи - уже 193 сантиметра! Правда семье приходится нелегко. Им уже пришлось переделать дом и постоянно шить под заказ одежду. Не могут они из-за своей особенности без проблем пользоваться общественным транспортом, поэтому они передвигаются по городу на мотороллерах. А сегодня Кулкарни рассчитывают попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса, как самая высокая семья.

# общество # Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт # Необычное

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