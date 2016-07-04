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Беларусь окажет гуманитарную помощь пострадавшей от наводнений и оползней Шри-Ланке

04 июля 2016 10:23
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Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь пострадавшей от наводнений и оползней в Шри-Ланке. Такое решение принято правительством нашей республики. На эти цели выделено 200 тысяч долларов из средств, предусмотренных на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Доставку груза организует Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Стихийное бедствие обрушилось на Шри-Ланку в мае. В результате десятки человек погибли. Полмиллиона жителей в разной степени оказались затронуты ударом стихии, почти 300 тысяч переселены во временные жилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Шри-Ланка

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