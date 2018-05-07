Культурный досуг: в Марьиной Горке открыли антикафе

Новости Беларуси. Проводить время полезно. В Марьиной Горке открыли место, где молодёжь может за общим делом проводить свободное время, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, ребята Пуховщины собираются в так называемом антикафе и играют в настольные игры. Главная особенность места: здесь не нужно платить за блюда и напитки, в счете – цифра только за часы посещения.

Алексей Казакевич, житель Марьиной Горки:

Сюда можно прийти поиграть в огромное количество настольных игр. В компании это делать, как известно, лучше всего. Если у тебя есть свободное время, я бы его потратил придя сюда.

Катерина Космольская, начальник отдела иделогической работы, культуры и по делам молодёжи Пуховичского райисполкома:

Нам всегда хотелось сделать что-то такое креативное, новое, интересное для наших молодых граждан района. Детям здесь очень интересно, и наше заведение пользуется огромным спросом.