Прямой эфир

«Вокруг цветы, улыбающиеся люди»: 7 мая поздравления принимали жители Республиканского интерната ветеранов

07 мая 2018 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Особое внимание в эти дни ветеранам. В Беларуси их осталось менее восьми с половиной тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вокруг цветы, улыбающиеся люди»: 7 мая поздравления принимали жители Республиканского интерната ветеранов-1

7 мая тех, кто живет в Республиканском интернате ветеранов войны и труда, навестили почетные гости. Концерт, песни военных лет и стихи посвятили бывшим фронтовикам и труженикам тыла.

«Вокруг цветы, улыбающиеся люди»: 7 мая поздравления принимали жители Республиканского интерната ветеранов-4

Людмила Певнева, ветеран Великой Отечественной войны:
Замечательный праздник. Вокруг цветы, улыбающиеся люди. Замечательно. Спасибо!

«Вокруг цветы, улыбающиеся люди»: 7 мая поздравления принимали жители Республиканского интерната ветеранов-7

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
У нас традиция, мы каждый год приезжаем сюда, где действительно ветераны войны нашли себе уютный дом, и поздравляем их с этим праздником. Средний возраст 95 лет, и мы понимаем: здоровья не прибавляется. Поэтому наш святой долг, наша обязанность – приезжать.

«Вокруг цветы, улыбающиеся люди»: 7 мая поздравления принимали жители Республиканского интерната ветеранов-10

Людмила Шарай, директор ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда»:
Мы стараемся сделать им домашнюю обстановку, чтобы они чувствовали себя как дома. Потому что в силу разных обстоятельств кто-то остался один, у кого-то дети есть, но они не имеют возможности или уехали, находятся далеко. Мы отдаем им все тепло души, которое у нас есть.

«Вокруг цветы, улыбающиеся люди»: 7 мая поздравления принимали жители Республиканского интерната ветеранов-13

Поздравляли ветеранов школьники, студенты и курсанты Военной академии. Встреча получилась очень теплой, а исполнение фронтовых песен и угощение гостей настоящей солдатской кашей воссоздало атмосферу прошлых лет.

# Ветеран войны # общество # Людмила Певнева # Ирина Костевич # Людмила Шарай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иосиф Леонко освобожден от должности начальника УСК по Гродненской области
07 мая 2018 14:24

Иосиф Леонко освобожден от должности начальника УСК по Гродненской области

«Никто не думал, что выживет»: какую память хранят современники о Великой Отечественной войне?
07 мая 2018 12:19

«Никто не думал, что выживет»: какую память хранят современники о Великой Отечественной войне?

День Победы-2018 в Минске. Афиша мероприятий
07 мая 2018 11:54

День Победы-2018 в Минске. Афиша мероприятий