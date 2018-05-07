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Более 300 раз в месяц в Минске выписывают штрафы за беспорядок на частных подворьях

07 мая 2018 14:53
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Новости Беларуси. В Минске более 300 штрафов ежемесячно получают владельцы частных подворий и коммунальные службы, которые должны помогать собственникам поддерживать территорию в порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 300 раз в месяц в Минске выписывают штрафы за беспорядок на частных подворьях-1

К слову, неухоженный частный сектор остается одной из самых острых проблем города. Хозяева чаще всего грешат сбором мусора во дворах, несвоевременным ремонтом дома, построек и заборов.

Более 300 раз в месяц в Минске выписывают штрафы за беспорядок на частных подворьях-4

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Убрать на территории каждый должен у себя. Это законом о земле предусмотрено – приведение в порядок ограждений, фасадов зданий. Также предусмотрено правилами благоустройства и содержания города Минска, что собственник обязан содержать свои ограждения, фасады зданий в надлежащем состоянии.

Более 300 раз в месяц в Минске выписывают штрафы за беспорядок на частных подворьях-7

Только в черте города насчитывается порядка 16 тысяч частных домов. Именно их владельцы должны нести ответственность за то, как выглядит их жилище и территория рядом.

# Мусор # общество # Марина Малаева # Фотофакт

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