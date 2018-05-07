Более 300 раз в месяц в Минске выписывают штрафы за беспорядок на частных подворьях

Новости Беларуси. В Минске более 300 штрафов ежемесячно получают владельцы частных подворий и коммунальные службы, которые должны помогать собственникам поддерживать территорию в порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске более 300 штрафов ежемесячно получают владельцы частных подворий и коммунальные службы, которые должны помогать собственникам поддерживать территорию в порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, неухоженный частный сектор остается одной из самых острых проблем города. Хозяева чаще всего грешат сбором мусора во дворах, несвоевременным ремонтом дома, построек и заборов.
Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Убрать на территории каждый должен у себя. Это законом о земле предусмотрено – приведение в порядок ограждений, фасадов зданий. Также предусмотрено правилами благоустройства и содержания города Минска, что собственник обязан содержать свои ограждения, фасады зданий в надлежащем состоянии.
Только в черте города насчитывается порядка 16 тысяч частных домов. Именно их владельцы должны нести ответственность за то, как выглядит их жилище и территория рядом.