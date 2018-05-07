«Там, где надо, мы поможем». В Минском районе началась косьба и заготовка кормов

Новости Беларуси. Посевная на финише, на старте косьба. В столичном регионе началась заготовка кормов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Погода способствует хорошему урожаю зелени. Как быстро, а главное качественно провести работы рассказали и показали на примере Слуцка. Там провели аграрный семинар. В сельхозпредприятии «Лучники» кормозаготовительная техника уже вышла на поля. Здесь же используются и новейшие технологии: в частности, заготовка кормов в так называемую стрейч-пленку. В рулонах зеленая масса сохраняется дольше, да и качество кормов должное. А это поможет увеличить мясомолочные показатели области.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Все глобальные вопросы по области решены. Это топливо, запчасти, удобрения. На местах надо только организация труда. Это работа руководителей на местах. Мы спрашиваем, мы видим. Там, где есть проблемы, конечно, вмешиваемся. А там, где видим, что человек действительно технически не может убрать в те сроки, которые обозначены, либо посеять, мы помогаем – делаем переброску техники. Все хозяйства на контроле, поэтому там, где надо, мы поможем. Там, где не желают – мы спросим.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По организации всех работ Минская область занимает достойное место. Большинство хозяйств – это регионы выйдут вовремя косить травы и убирать корма. Это, конечно, положительно скажется на качестве заготовки кормов и я уверен, что принесёт эффективность в животноводство.