Культурная столица Беларуси переедет в Белыничи

В следующем году статус культурной столицы Беларуси будет закреплен за Белыничами. Сегодня стало известно, что среди всех претендентов, а в списке были Каменец, Глубокое, Мозырь, Свислочь, предпочтение отдано именно этому городу Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько лет назад он принимал День белорусской письменности. Белыничам есть чем гордиться. Это родина выдающихся художников, писателей и переводчиков, в том числе наших современников.

На протяжении веков город был значимым религиозным центром. Существует предание о том, что это место освящено присутствием Богородицы, которая появилась здесь в образе Белыничской иконы Божией Матери.