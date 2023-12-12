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Культурная столица Беларуси переедет в Белыничи

12 декабря 2023 13:54
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В следующем году статус культурной столицы Беларуси будет закреплен за Белыничами. Сегодня стало известно, что среди всех претендентов, а в списке были Каменец, Глубокое, Мозырь, Свислочь, предпочтение отдано именно этому городу Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Культурная столица Беларуси переедет в Белыничи-1

Несколько лет назад он принимал День белорусской письменности. Белыничам есть чем гордиться. Это родина выдающихся художников, писателей и переводчиков, в том числе наших современников.

На протяжении веков город был значимым религиозным центром. Существует предание о том, что это место освящено присутствием Богородицы, которая появилась здесь в образе Белыничской иконы Божией Матери.

# Государственная политика в области культуры # общество

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