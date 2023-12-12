Более 3 тыс. фур стоят в очереди на въезд в Евросоюз

Больше 3 тысяч грузовых автомобилей стоят в очереди на въезд в страны Евросоюза. Самое загруженное – литовское направление. Впрочем, напряженной обстановка остается и в единственно работающем белорусско-польском пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там в ожидании находится почти тысяча автомобилей - вереница большегрузов растянулась почти на два десятка километров. Сопредельная сторона оформляет примерно 70 % транспорта от установленной нормы. Для польских служб это чуть ли не рекорд по скорости за этот сезон. Но и он не спасает от недельного пребывания водителей на обочине.

Рафаэль Щаняфский, водитель (Польша):

В Польше 5 суток ждал. Потому что машин много, товара. Конец года – всего много заезжает. И такая ситуация.

Дмитрий Деменчук, начальник таможенного поста «Козловичи»:

К концу года бизнес старается закрыть контракты и использовать максимальное количество перевозок. Транспортные средства, следующие на выезд из Беларуси, нами оформляется оперативно. Но следует учитывать, что для оперативного пересечения границы необходима ритмичная работа обеих сторон. За последние сутки контролирующими органами Республики Польша принято не более 70 % от пропускной способности, которая на сегодня составляет 1 200 транспортных средств.