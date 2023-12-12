Под Минском открылся первый ёлочный базар в Беларуси

Первый елочный базар в Беларуси открылся в нынешнем сезоне. В лесном селекционно-семеноводческом центре под Минском предлагают приобрести ели в кадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показывает опыт прошлых лет, они пользуются спросом у покупателей. Ведь после праздников деревья можно высадить в открытый грунт. Цены стартуют от 17 рублей. С 22 декабря начнется торговля и срезанными елями и соснами. В Минске будет работать 68 торговых точек. Всего в Беларуси планируется открыть около 950 елочных базаров.

Андрей Карась, директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

С 22-го числа будет работать торговая точка на улице Притыцкого, возле станции метро «Каменная горка». И с 22-го числа будет организована «Белэкспо» ярмарка-выставка, в которой мы тоже будем принимать участие. Планируется для реализации срезки порядка 1 700 штук и порядка 400 штук деревьев в кадке разной высоты: от 40 сантиметров до 1,6 метра.

Дополнить праздничное настроение незаменимой покупкой можно будет вплоть до наступления новогодней ночи.