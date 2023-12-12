Доля белорусских товаров в прикассовых зонах магазинов будет увеличена. Пути достижения этой цели сегодня, 12 декабря, обсуждали в Минске представители крупнейших торговых сетей и отечественных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялась и презентация импортозамещающих товаров. Шоколад, печенье, мармелад – были представлены десятки видов различной продукции. Сейчас доля отечественной продукции в прикассовой зоне в среднем достигает около 18 %. В планах нарастить производство мелкоштучного товара для дальнейшего размещения его в местах высокой проходимости покупателей.

Евгений Свирид, директор кондитерской компании : Кондитерка – эмоциональная покупка. Мы дополнительные эмоции получаем от кондитерской продукции. В первую очередь мы покупаем глазами, целенаправленно идем за чем-то основным: хлеб, молоко. И когда идем мимо полки с кондитеркой, хотим дополнительную эмоцию, покупаем ее.

Олег Жидков, председатель концерна «Б елгоспищепром»: На протяжении ряда лет занимаемся вопросами продвижения продукции на внутреннем рынке. И острым вопросом на сегодня стоит освоение зоны прикассовой. Поскольку здесь товар сам по себе представлен максимально импортным производителем, в этом году мы показываем и уже наработали ряд ассортиментных позиций. Мы насчитали 142 SKU, которые способны заменить этот ассортимент.

Сегодня производители максимально стремятся заменить импортные аналоги и представить продукцию не хуже по качеству и в то же время доступнее по цене. Только предприятия концерна «Белгоспищепром» в этом году выпустили более 30 тысяч тонн импортозамещающей кондитерской продукции.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Прикассовое оборудование в большинстве своем – это оборудование, которое предоставлено импортерами, поставщиками самих сладостей, этих товаров. Они находятся в безвозмездном пользовании на давальческих условиях. Поэтому прямо сегодня взять убрать то оборудование и поставить другое – это большие затраты для торговли, на это, конечно, никто не пойдет. Поэтому сами предприятия сегодня здесь представили свое оборудование, которое можно заместить. Это процесс постепенный. Мы были сторонники того, чтобы не наносить никому экономический ущерб, а работать постепенно, продвигая наши товары на внутреннем рынке.

В целом доля белорусских товаров на полках наших магазинов составляет больше 61 %. В пищевом сегменте – 78 % из общего ассортимента.