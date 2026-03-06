Культура в центре внимания! Как в БГУКИ готовятся принимать будущих студентов?

Изменения в правилах централизованного тестирования – лишь часть подготовки к новой вступительной кампании. Абитуриентам уже стоит сверять календарь: Министерство образования утвердило сроки приема документов в вузы на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной этап подачи документов в государственные университеты пройдет с 12 по 17 июля, а зачисление на бюджетные места завершится до 27 июля. При этом для многих выпускников возможности выбора становятся шире.

Так, в Белорусский государственный университет культуры и искусств планируют увеличить набор более чем на 40 мест – как на бюджетной, так и на платной основе. Расширение коснется прежде всего тех специальностей, которые сегодня наиболее востребованы у работодателей. О новых возможностях для будущих студентов главного культурного вуза страны – репортаж Дианы Головач.

В коридорах Белорусского государственного университета культуры и искусств тишина бывает только ночью. Да и то не факт. Пока в одном крыле репетируют народные танцы, в другом создают компьютерную аранжировку, а в третьем обсуждают новый театральный проект. Это место, где теория остается в аудиториях, а практика врывается в холлы, на сцены и даже на улицы города. Студентка Мария Алексеева обучается на специальности «Режиссура театров». В БГУКИ девушка пришла после лицея, где впервые показала себя в постановках. Тогда и поняла: хочет заниматься этим профессионально.

Мария Алексеева, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:

У нас вельмі шмат дысцыплін. І вакал, і сцэнічны танец, і сцэнічны рух, і акрабатыка, і, зразумела, акцёрская рэжысура, сцэнічнае маўленне, канечне. Гэта ўсё патрэбна, каб трымацца прафесійна і ўпэўнена на сцэне. Я пачала граць у спектаклях у нашым студэнцкім тэатры толькі на пачатку гэтага года. Таму фактычна я была толькі на гэтай сцэне. І вось праз месяц мы будзем на гастролях у Маладзевым тэатры з гэтым спектаклем «Жаніцьба Бальзамінава».

Всего в университете четыре факультета. Музыкальное и хореографическое искусство – для будущих артистов. Художественная культура – для режиссеров и искусствоведов. Информационные и документные коммуникации – для музейщиков и библиотекарей. Социально-культурная деятельность – для менеджеров и продюсеров. В приемной комиссии уже готовятся к наплыву абитуриентов. В 2025 году средний конкурс составил почти два человека на место. Самыми популярными стали актерское искусство и режиссура. Причем получить образование в БГУКИ сегодня приезжают не только из разных регионов Беларуси, но и из других стран.