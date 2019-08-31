Культура Армении в сердце белорусской столицы: как в Верхнем городе прошёл национальный праздник

Новости Беларуси. Народная дипломатия 31 августа шла в ход в Верхнем городе Минска. Здесь продолжились субботние дни национальных культур. И сегодня свои традиции представила Армения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы решили посвятить фестиваль семейным ценностям. В праздник погрузилась и наша съемочная группа.

Семья Янушкевичей этим летом не пропускает ни одной культурной субботы в Верхнем городе. Еще бы, это прекрасная возможность, не покидая Минска, путешествовать по странам. Сегодня Армения представила свою культуру.

Валерий Янушкевич, житель Минска:

Знать культуру других народов тоже надо. Дети уже знают цвета флага, чей это флаг, знают столицу этого государства.

В Верхнем городе можно было сделать селфи на фоне достопримечательностей Армении, изучить язык этой страны. Кстати, «барев дзес» – это «здравствуйте». Здесь же написать свое имя на старейшем языке мира. Армянский уже отметил 1500-летие. Фольклорный танец кочари имеет 60 разновидностей. На сцене народные мотивы переплелись с современными белорусскими. В четвертый раз Армения так представляет свою культуру. И с каждым годом гостей у праздника все больше.

Искуи Абалян, заслуженная артистка Беларуси:

Это так прекрасно, когда происходит объединение людей, независимо от национальности. Когда люди могут делиться искусством кулинарии, какими-то национальными традициями. Здесь такая маленькая частичка другой страны, на этой прекрасной площади, которая уже пронизана музыкой и объединением людей. Это прекрасно!

Сторонники активного образа жизни принимали участие в конкурсах. Самый популярный – виноградный. Специально для соревнования из Армении привезли больше центнера сладких плодов. Наш оператор тоже решил попробовать себя в деле.

Леонид Бартенев, телеоператор:

Ощущения – будто помолодел! Гурманы тем временем раскрывали секреты армянской кухни. Точно с перчинкой, получилась догма – это наподобие белорусских голубцов, только вместо капустного листа – виноградный.