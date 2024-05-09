Кульминация 9 Мая! Большой гала-концерт «В девять часов вечера после войны» прошёл в Минске

Празднование Дня Победы по всей стране и в белорусской столице подходит к концу. Над Октябрьской площадью зазвучали аккорды гала-концерта. Слова знакомых всем песен военных лет в исполнении белорусских артистов подхватили зрители, разделяя радость этого весеннего дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На главной музыкальной площадке Минска работает наша съемочная группа. Константин Герцев расскажет, что сейчас происходит у Дворца Республики.

Константин Герцев, корреспондент:

Культурная программа праздника по всей стране подходит к своему завершению. Ее кульминация сейчас в центре белорусской столицы. Здесь, на Октябрьской площади, и развернулась главная сцена. На ней концерт с достаточно символичным историческим названием «В девять часов вечера после войны». Красной нитью проходит тема исторической памяти и ее сохранения. В эпоху, когда в мире политическая турбулентность, важно еще раз напомнить нынешнему и будущему поколению ту ценность Великой Победы.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Вся наша страна охвачена очень интересными проектами. Мы видим очень активную работу нашего студенчества, наших ребят, которые с таким азартом, с такой душой дают основные посылы нашему обществу. Поэтому самая главная смысловая нагрузка заключается в том, чтобы мы берегли нашу страну, наш суверенитет и независимость, берегли наших людей, консолидация общества, единое целое. Потому что, как показывает развитие мирового пространства, мир всегда был самым ценным понятием. И благо то, что мир нашей земли, нашей Беларуси, он сохранен, сохраняется и приумножается.

Владислава Артюковская, главный режиссер концерта:

У нас такой хороший синтез, где есть и молодые артисты, где есть уже и заслуженные, народные артисты. Я думаю, что этот праздник объединяет всех. И самых маленьких вы увидите, и совсем крошечных, маленьких детей, которые выйдут на эту площадку, и взрослых артистов, уже статных. Я думаю, что этот праздник нас объединил единой целью – отпраздновать эту великую дату.

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:

Каждый концерт, посвященный этой дате, Великой Победе, каждый белорус ждет с трепетом, потому что это наша история, история наших предков, это наш генетический код. И каждый раз, когда ты слышишь 9 Мая, вспоминаешь эти события Великой Отечественной войны, у нас погиб каждый третий, мне кажется, каждый человек, который знает историю, у которого есть истории из семьи, рассказанные покойными бабушками, дедушками, родителями, это особое место в сердце и душе.