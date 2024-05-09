Прямой эфир

Кульминация 9 Мая! Большой гала-концерт «В девять часов вечера после войны» прошёл в Минске

09 мая 2024 21:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Празднование Дня Победы по всей стране и в белорусской столице подходит к концу. Над Октябрьской площадью зазвучали аккорды гала-концерта. Слова знакомых всем песен военных лет в исполнении белорусских артистов подхватили зрители, разделяя радость этого весеннего дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кульминация 9 Мая! Большой гала-концерт «В девять часов вечера после войны» прошёл в Минске-1

На главной музыкальной площадке Минска работает наша съемочная группа. Константин Герцев расскажет, что сейчас происходит у Дворца Республики.

Кульминация 9 Мая! Большой гала-концерт «В девять часов вечера после войны» прошёл в Минске-4

Константин Герцев, корреспондент:
Культурная программа праздника по всей стране подходит к своему завершению. Ее кульминация сейчас в центре белорусской столицы. Здесь, на Октябрьской площади, и развернулась главная сцена. На ней концерт с достаточно символичным историческим названием «В девять часов вечера после войны». Красной нитью проходит тема исторической памяти и ее сохранения. В эпоху, когда в мире политическая турбулентность, важно еще раз напомнить нынешнему и будущему поколению ту ценность Великой Победы.

Кульминация 9 Мая! Большой гала-концерт «В девять часов вечера после войны» прошёл в Минске-7

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Вся наша страна охвачена очень интересными проектами. Мы видим очень активную работу нашего студенчества, наших ребят, которые с таким азартом, с такой душой дают основные посылы нашему обществу. Поэтому самая главная смысловая нагрузка заключается в том, чтобы мы берегли нашу страну, наш суверенитет и независимость, берегли наших людей, консолидация общества, единое целое. Потому что, как показывает развитие мирового пространства, мир всегда был самым ценным понятием. И благо то, что мир нашей земли, нашей Беларуси, он сохранен, сохраняется и приумножается.

Кульминация 9 Мая! Большой гала-концерт «В девять часов вечера после войны» прошёл в Минске-10

Владислава Артюковская, главный режиссер концерта:
У нас такой хороший синтез, где есть и молодые артисты, где есть уже и заслуженные, народные артисты. Я думаю, что этот праздник объединяет всех. И самых маленьких вы увидите, и совсем крошечных, маленьких детей, которые выйдут на эту площадку, и взрослых артистов, уже статных. Я думаю, что этот праздник нас объединил единой целью – отпраздновать эту великую дату.

Кульминация 9 Мая! Большой гала-концерт «В девять часов вечера после войны» прошёл в Минске-13

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:
Каждый концерт, посвященный этой дате, Великой Победе, каждый белорус ждет с трепетом, потому что это наша история, история наших предков, это наш генетический код. И каждый раз, когда ты слышишь 9 Мая, вспоминаешь эти события Великой Отечественной войны, у нас погиб каждый третий, мне кажется, каждый человек, который знает историю, у которого есть истории из семьи, рассказанные покойными бабушками, дедушками, родителями, это особое место в сердце и душе.

Кульминация 9 Мая! Большой гала-концерт «В девять часов вечера после войны» прошёл в Минске-16

Здесь присутствуют и гости нашего государства. На зрительских местах был замечен польский диссидент, судья Томаш Шмидт, который недавно попросил политическое убежище у руководства нашей страны. Это в очередной раз подчеркивает нашу открытость и готовность к диалогу.

Подробности смотрите в видео

# День Победы # общество # Константин Герцев # Анатолий Маркевич # Руслан Алехно

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о женщине-ветеране в Москве: 101 год – дай Бог каждому быть в таком сознании!
09 мая 2024 20:20

Лукашенко о женщине-ветеране в Москве: 101 год – дай Бог каждому быть в таком сознании!

Лукашенко: мы хотим мира и не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения
09 мая 2024 20:18

Лукашенко: мы хотим мира и не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения

Лукашенко: Путин просил передать самое тёплое поздравление с нашим общим праздником – я передал
09 мая 2024 19:51

Лукашенко: Путин просил передать самое тёплое поздравление с нашим общим праздником – я передал

Почему стоит водить ребёнка в воскресную школу? Узнали, чему там обучают детей
09 мая 2024 19:15

Почему стоит водить ребёнка в воскресную школу? Узнали, чему там обучают детей

«Ходят с удовольствием». Руководитель Станьковского дома мастеров рассказала, как прививают детям любовь к творчеству
09 мая 2024 19:15

«Ходят с удовольствием». Руководитель Станьковского дома мастеров рассказала, как прививают детям любовь к творчеству

В этом минском колледже учат создавать обувь. Побывали в гостях и увидели, как шьются тапочки
09 мая 2024 19:15

В этом минском колледже учат создавать обувь. Побывали в гостях и увидели, как шьются тапочки

Столичные парки аттракционов открыли сезон. Рассказываем, где ждут гостей
09 мая 2024 19:15

Столичные парки аттракционов открыли сезон. Рассказываем, где ждут гостей

От парада самых маленьких до туристических рекордов – вот как встречали День Победы в Беларуси
09 мая 2024 18:49

От парада самых маленьких до туристических рекордов – вот как встречали День Победы в Беларуси

Впереди – фейерверк и гала-концерт! Как отмечали 9 Мая в Минске?
09 мая 2024 18:33

Впереди – фейерверк и гала-концерт! Как отмечали 9 Мая в Минске?

Юлия Быкова: сейчас идёт излом на уровне духовном. Вот почему я не чувствую неуверенности, на какой я стороне
09 мая 2024 18:18

Юлия Быкова: сейчас идёт излом на уровне духовном. Вот почему я не чувствую неуверенности, на какой я стороне

«За день миллион в TikTok набирает». Евгений Олейник рассказал, какие песни сейчас хотят слушать белорусы и русские
09 мая 2024 18:17

«За день миллион в TikTok набирает». Евгений Олейник рассказал, какие песни сейчас хотят слушать белорусы и русские

Евгений Олейник и Юлия Быкова поздравили белорусов с Днём Победы: пусть ваши дети будут хранить память и передавать своим детям
09 мая 2024 18:09

Евгений Олейник и Юлия Быкова поздравили белорусов с Днём Победы: пусть ваши дети будут хранить память и передавать своим детям