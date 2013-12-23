Папа Римский впервые написал письмо на белорусском языке и послал его жительнице деревни Муляры

Новости Беларуси. Папа Римский впервые написал письмо на белорусском языке. Оно адресовано нашей соотечественнице Ядвиге Пастернак. Глава Святого Престола направил пергамент с благословением жительнице Беларуси, которая долгие годы поддерживала работу Католической церкви во времена религиозных гонений. Документ Ядвиге Пастернак в торжественной обстановке передал посол Ватикина в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти.

О таком подарке на Рождество Ядвига Викторовна и не мечтала. Конверт с посланием от самого Папы Римского женщина хранит на самом видном месте в доме. Письмо – почти как молитву – перечитывает каждый день.

Ядвига Пастернак:

З радасцю ўпервые спецыяльнае апостальскае благаслаўленне, каб вы маглі працягваць шчыра сведчыць веру і Евангельскую любоў. Ватыкан Францішак.

Панна Ядвига – как ее называют в деревне – с верой с шести лет. Именно тогда еще маленькой девочкой стала инвалидом. При этом выжила. В семье Пастернак было 9 детей. Сейчас осталось двое. С сестрой Ядвига Викторовна видится часто. Кроме прихожан и ее больше не с кем.

Ядвига Пастернак:

Гэта мне давала вера мая сілу ўсё выдзержаць. Не было мяне з маладзёж’ю на танцах, а ў касцёле заўсёды я магла з усімі разам маліцца, спяваць. І вось гэта мяне ўсю жызнь падтрымлівала.

В советские годы женщина учила деревенских детей церковной грамоте. Здесь же – в Вилейском костеле. Пешком, с больной ногой, приходилось каждый день проходить по 20 километров. Книги сама переписывала от руки: молитвенников в то время просто не было. В годы церковных гонений панна Ядвига хранила крест от местной часовни. Ее разобрали советские власти.

Ядвига Пастернак:

Па грыбох хадзілі мы па лесе і ўвідзелі гэты крыж. Тады прынясла я яго дамоў, занясла да кавалёў, папрацавалі, парамантавалі яго. І так ён у меня сахраняўся.

Благодаря панне Ядвиге деревня Муляры теперь – практически центр католической жизни. Здесь регулярно проходят богослужения. В дом к женщине, как в костел, приходят местные. Помолиться и отпустить грехи.

Ксендз Александр, настоятель вилейского костела:

Яе Бог – гэта рэальнасць, гэта частка яе жыцця. Гледзючы на яе жыццё, можна вельмі многаму навучыцца. Яе дацанілі, яе веру, яе ахвярнасць, яе жыццё.

Такое событие, говорят в Вилейской парафии, едва ли не историческое для всей белорусской католической церкви. Тем более письмо написано на нашем родном языке. Ни одного документа до этого за всю историю Ватикана Понтифик на белорусском не писал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тадэуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии, Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Гэта нейкая выключнасць. Ён заўважыў нас. Касцёл, вядома, у Беларусі цяжка параўнаць з касцёлам у Польшчы, Нямеччыне, Італіі і гэтак далей па колькасці вернікаў, аднак значэнне яго не меньшае, а, можа, яшчэ і большае ў тым сэнсе, што гэта касцёл падчас пересялення веры вытрымаў, захаваў веру, дзякуючы такім людзям, якой з’яўляецца спадарыня Ядвіга.