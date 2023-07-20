Белорусские провизоры совершали подвиги во время войны. Рассказываем истории фармацевтов-героев

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Трудно представить, что когда-то на улицах Минска шли ожесточенные бои за мир и справедливость. Пока отважные солдаты защищали родные земли на передовой, партизаны и подпольщики боролись в тылу. Среди них были и белорусские провизоры. О бессмертных подвигах героев в белых халатах наш сюжет. На вахте здоровья. Ранее мы уже знакомили зрителей нашей программы с аптечным делом XVIII-XIX веков и главными провизорами губернского Минска.

Великая Отечественная война стала самой трагичной главой в фармации. Район Троицкого предместья. В былые времена здесь находилась вторая больница. В июле 1941-го она стала лазаретом советских военнопленных. Штат людей в белых халатах составлял 106 человек.

В декабре 1941-го больницу перепрофилировали в военный лазарет СС. Аптеку при ней перевели на улицу Мопра, придав статус Второй городской (сегодня это улица Коммунистическая, здание не сохранилось). Рецептар Лидия Густарник и ее ассистент Ева Смольская были активными подпольщицами. Рискуя собственной жизнью, снабжали партизан лекарствами.

Валентина Сосонкина, председатель клуба по истории фармации при Республиканском общественном объединении фармацевтических работников:

В декабре 1943 года был массовый арест подпольщиков, Но Густарник Лидия, ее успели вовремя предупредить, и она сумела собрать три подводы медикаментов. В это время она как раз заведовала Аптекой № 2, и эти медикаменты были доставлены в один из партизанских отрядов. В партизанском отряде она выполняла функции начальника санитарной службы отряда имени Суворова. Что касается Смольской Евы, ей, конечно, не повезло. Во время ареста, а это случилось дома, они прорывались со своей сестрой Софьей. Фашистам удалось найти под кроватью яму, где в чемодане хранились лекарства, которые предназначались для доставки в партизанский отряд. Это и йод, и медикаменты, поэтому она была арестована, посажена в тюрьму, перенесла массу пыток, но не выдала своих товарищей, и в феврале 1944 года она оказалась в концлагере «Тростенец», где погибла, как и многие подпольщики.

Совершенно секретно благородную вахту несли и на улице Советской. Вблизи гестапо находилась городская Аптека № 1. У руля стоял студент химфака БГУ Георгий Фалевич. Он же руководил подпольной группой из пяти человек, среди них была любимая девушка – студентка Нина Ермоленко – и фармацевт Анна Деревянкина.

Ребята проводили совещания по операциям спасения, хранили в тайнике паспорта, немецкую печать и другие важные документы. Через связных обеспечивали отряды Минской партизанской зоны медикаментами и перевязочными материалами. В 1998 году на здании, где располагалась первая аптека, установили мемориальную доску.

Маргарита Терехова, фармацевт:

В мае 1942 года происходили массовые аресты подпольных групп, среди которых был арестован Георгий Фалевич. Когда он был арестован, Анна Деревянкина в печи Аптеки № 1 сожгла все документы, а печать закопала. Затем арестовали и Анну Деревянкину, в 1943 году ее освободили. Она начала работать в аптеке на Суражском рынке, и затем она снова была арестована, вывезена за пределы Беларуси. И уже после Великой Отечественной войны она вернулась в Беларусь. 15 сентября 1942 года Георгий Фалевич был расстрелян, и в сентябре 1965 года он был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени.

Драгоценную лепту в Великую Победу внесли работники химико-фармацевтического завода на улице Московской. С сентября 1941-го наперекор оккупантам развернули подпольное движение. Первую группу из 16 человек возглавляла Ольга Вержбицкая, большинство из них были ветеранами предприятия. Вторым в составе 14 человек руководил Павел Оседовский. Во время ночных дежурств он вместе с охранником Мухоморовым помогал подпольщикам выносить капли, настойки и мази на благо народных мстителей.

Маргарита Терехова:

Была такая ситуация, что на склад завода была завезена цистерна с подсолнечным маслом для изготовления мазей. Члены подпольной организации проникли на этот склад и разрушили эту цистерну. Соответственно, вытекло все подсолнечное масло за ночь. Виновники не были найдены, но уже в 1943 году начались массовые аресты членов подпольных организаций и в результате были арестованы главы этих групп Павел Оседовский и Ольга Вержбицкая.