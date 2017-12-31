Кулинарное шоу, «Караоке шоу», «Звезда эпохи» и «Новогодняя ночь». Показываем, как мы создавали праздник для телезрителей СТВ

До Нового 2018 года остаются считанные часы, и мы предлагаем вам провести их на телеканале СТВ! Поверьте, нам есть чем вас порадовать!

Праздничное настроение и атмосферу волшебства вам подарят сразу несколько премьер. Кулинарное шоу «Большая удача», в которой победители игры «Удача в придачу» готовят и развлекают звездных гостей, наверняка, подскажет вам парочку интересных рецептов. Новогодний выпуск смотрите в 15.45.

А уже в 17.20 праздничную эфирную эстафету примет караоке-шоу «Любимые песни». Самые популярные белорусские артисты исполнят мировые и отечественные хиты. Меломанам к просмотру обязательно!

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы отобрали лучшие каверы. Естественно, наши исполнители, в основном, молодёжь, которая рассказывает о своих любимых песнях, потому что своя история, связанная с Новым годом.

В 20:55 мы советуем сделать звук телевизора громче! На протяжении всего декабря 8 талантливых артистов отправлялись в прошлое, чтобы вместе с вами вспомнить лучшие песни 20 века – в эфире финальный выпуск шоу перевоплощений «Звезда эпохи». Под любимые композиции наряжать главную красавицу вечера будет ещё веселее!

Павел Кореневский:

Это специальный выпуск, где будут вживую с оркестром петь наши любимые исполнители песни разных эпох, но песни, которые связаны с Новым годом.

Конфетти, софиты, стразы и дымка магии в воздухе! «Новогодняя ночь на СТВ» начнётся за час до полуночи! К нам на огонёк заглянут четыре десятка самых известных и любимых исполнителей. То, что вы сейчас видите на экранах – эксклюзив – обычно это остается за кадром. Команда профессионалов телеканала трудилась несколько дней, создавая для вас ту самую волшебную атмосферу.

Павел Кореневский:

Наша большая съёмочная группа СТВ готовит классический новогодний огонек. Мы уже отмечаем Новый год. Вместо шампанского – дюшес, а все остальное настоящее.