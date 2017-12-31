Президент Беларуси принимает поздравления с Новым годом

Новости Беларуси. Продолжают поступать поздравления с Новым годом в адрес Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава Российской Федерации поздравил Президента Беларуси с Рождеством и Новым годом. 31 декабря поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации и КНР, лидерам стран-партнеров по интеграционным объединениям, а также главам многих других государств в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций, видным зарубежным общественным и религиозным деятелям.