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Президент Беларуси принимает поздравления с Новым годом

31 декабря 2017 11:21
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Новости Беларуси. Продолжают поступать поздравления с Новым годом в адрес Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси принимает поздравления с Новым годом-1

Накануне глава Российской Федерации поздравил Президента Беларуси с Рождеством и Новым годом. 31 декабря поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации и КНР, лидерам стран-партнеров по интеграционным объединениям, а также главам многих других государств в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций, видным зарубежным общественным и религиозным деятелям.

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Новый год

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