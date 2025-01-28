Новый рентген-аппарат, эндоскопия и УЗИ – как развивается медицина в регионах
Развитая дорожная инфраструктура, в шаговой доступности школы, поликлиники, детские сады. Сегодня комфортные условия проживания в каждом регионе Минской области. И это у местной власти – на особом контроле. В районе развивается промышленность, реализуются значимые инвестпроекты. Все делается для того, чтобы повысить качество жизни. Как ведется работа в этом направлении в Вилейском районе – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Приоритеты в сфере здравоохранения в нашей стране по-прежнему неизменны. Это высокотехнологичная медицина в регионах, заботливая поликлиника в шаговой доступности, развитие межрегиональных центров и, конечно, подбор квалифицированных кадров. Работа в этом направлении в Вилейском районе идет планово. Амбулаторно-поликлиническая сеть развивается в соответствии с потребностями населения. Реализуются важнейшие государственные программы, направленные на увеличение продолжительности жизни, профилактику неинфекционных заболеваний и заботу о своем здоровье. В прошлом году проведена большая работа по обновлению материально-технической базы.
Сергей Гринцевич, заместитель главного врача Вилейской Центральной районной больницы:
В 2024 году работа Вилейской ЦРБ была спланирована для улучшения доступной медицинской помощи населению Вилейского района. Закупалось необходимое медицинское оборудование, получены новые аппараты ИВЛ, новые стоматологические установки, медицинский транспорт, запущен в стоматологической поликлинике новый рентген-аппарат, на базе ЦРБ функционирует эндоскопическое отделение и отделение УЗИ-диагностики, которые полностью заполнены врачами, что позволяет без каких-то очередей производить необходимые диагностические исследования. В 2024 году на базе Вилейской ЦРБ проведено 230 эндопротезирований крупных суставов. Эндопротезы получили жители Логойского района, Мядельского, Пуховичского. В эти дни проводится замена флюорографического кабинета новым оборудованием рентгенографическим, ждем буквально на этой неделе завершения ремонта в этом кабинете.
Все подразделения учреждения укомплектованы кадрами – работает свыше 1000 человек – для каждого созданы все условия. При необходимости медикам выделяют арендное жилье или места в общежитии. Эта практика успешно реализовывается. Продолжается набор компетентных специалистов, в том, числе молодых. Им – отдельное внимание.
Анастасия Амельянович, врач анестезиолог-реаниматолог Вилейской центральной районной больницы:
Специализация очень интересная, сложная, однако все равно получаешь огромное удовольствие, когда видишь, как от твоих действий людям становится лучше, поправляются. Прекрасные условия создаются для молодых специалистов. Мало того, что старшие коллеги, во-первых, помогают по работе, делятся опытом, всегда готовы выручить, где-то помочь, обучить дополнительно чему-либо. Также и со стороны администрации есть помощь. Например, выделяется арендное жилье для молодых специалистов в хорошем состоянии.
Подробности в видеоматериале.