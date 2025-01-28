Новый рентген-аппарат, эндоскопия и УЗИ – как развивается медицина в регионах

Развитая дорожная инфраструктура, в шаговой доступности школы, поликлиники, детские сады. Сегодня комфортные условия проживания в каждом регионе Минской области. И это у местной власти – на особом контроле. В районе развивается промышленность, реализуются значимые инвестпроекты. Все делается для того, чтобы повысить качество жизни. Как ведется работа в этом направлении в Вилейском районе – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Приоритеты в сфере здравоохранения в нашей стране по-прежнему неизменны. Это высокотехнологичная медицина в регионах, заботливая поликлиника в шаговой доступности, развитие межрегиональных центров и, конечно, подбор квалифицированных кадров. Работа в этом направлении в Вилейском районе идет планово. Амбулаторно-поликлиническая сеть развивается в соответствии с потребностями населения. Реализуются важнейшие государственные программы, направленные на увеличение продолжительности жизни, профилактику неинфекционных заболеваний и заботу о своем здоровье. В прошлом году проведена большая работа по обновлению материально-технической базы.

Сергей Гринцевич, заместитель главного врача Вилейской Центральной районной больницы:

В 2024 году работа Вилейской ЦРБ была спланирована для улучшения доступной медицинской помощи населению Вилейского района. Закупалось необходимое медицинское оборудование, получены новые аппараты ИВЛ, новые стоматологические установки, медицинский транспорт, запущен в стоматологической поликлинике новый рентген-аппарат, на базе ЦРБ функционирует эндоскопическое отделение и отделение УЗИ-диагностики, которые полностью заполнены врачами, что позволяет без каких-то очередей производить необходимые диагностические исследования. В 2024 году на базе Вилейской ЦРБ проведено 230 эндопротезирований крупных суставов. Эндопротезы получили жители Логойского района, Мядельского, Пуховичского. В эти дни проводится замена флюорографического кабинета новым оборудованием рентгенографическим, ждем буквально на этой неделе завершения ремонта в этом кабинете.

Все подразделения учреждения укомплектованы кадрами – работает свыше 1000 человек – для каждого созданы все условия. При необходимости медикам выделяют арендное жилье или места в общежитии. Эта практика успешно реализовывается. Продолжается набор компетентных специалистов, в том, числе молодых. Им – отдельное внимание.