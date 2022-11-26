Итоги олимпиады среди будущих юристов подвели в Минске. Участникам нужно было найти ошибки в законах

Новости Беларуси. На страже закона и права. В Минске подвели итоги правоохранительной олимпиады среди будущих юристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будущим правоведам предстояло найти ошибки в законах. Жюри оценивало не только теоретические знания, но и творческий подход. В финале встретились две команды. С разрывом в один балл победу одержали студенты юрфака БГУ.

Егор Седельник, капитан команды юридического факультета БГУ:

Долго готовились к этой олимпиаде, так как мы считаем, что это очень важный шаг, особенно в нашей специальности, ведь мы в нашей будущей профессии будем защищать права и интересы граждан Республики Беларусь. Состязания в олимпиадах нам позволят обеспечить данную защиту на очень высоком уровне.

Александр Васильев, начальник Академии Министерства внутренних дел Беларуси:

Это действительно лучшие наши студенты, которые принимают непосредственное участие в работе республиканской олимпиады юридической, носит практикоориентированный характер. Мы работаем вплотную с заказчиками наших кадров. На сегодняшний момент в республиканской олимпиаде заявилось 13 команд из девяти вузов нашей страны.