Итоги олимпиады среди будущих юристов подвели в Минске. Участникам нужно было найти ошибки в законах
Новости Беларуси. На страже закона и права. В Минске подвели итоги правоохранительной олимпиады среди будущих юристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущим правоведам предстояло найти ошибки в законах. Жюри оценивало не только теоретические знания, но и творческий подход. В финале встретились две команды. С разрывом в один балл победу одержали студенты юрфака БГУ.
Егор Седельник, капитан команды юридического факультета БГУ:
Долго готовились к этой олимпиаде, так как мы считаем, что это очень важный шаг, особенно в нашей специальности, ведь мы в нашей будущей профессии будем защищать права и интересы граждан Республики Беларусь. Состязания в олимпиадах нам позволят обеспечить данную защиту на очень высоком уровне.
Александр Васильев, начальник Академии Министерства внутренних дел Беларуси:
Это действительно лучшие наши студенты, которые принимают непосредственное участие в работе республиканской олимпиады юридической, носит практикоориентированный характер. Мы работаем вплотную с заказчиками наших кадров. На сегодняшний момент в республиканской олимпиаде заявилось 13 команд из девяти вузов нашей страны.
Олимпиада прошла в рамках научного фестиваля «Стремись к солнцу». В 2022 году юбилейный пятый сезон приурочен к 65-летию Академии МВД. Значимую дату милицейский вуз отметит в мае 2023 года.