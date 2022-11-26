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ГАИ будет круглосуточно следить за ситуацией на дорогах. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада

26 ноября 2022 11:03
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Новости Беларуси. В складывающихся погодных условиях автовладельцев призывают к внимательности на дорогах. В стране сохраняется оранжевый уровень метеоопасности, в связи с чем ГАИ организует круглосуточный мониторинг дорожной обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ будет круглосуточно следить за ситуацией на дорогах. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада-1

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси:
С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма по причине нарушения правил перевозки пассажиров, в первую очередь детей, в том числе с учетом установившихся и прогнозируемых в большинстве регионов сложных погодных условий, в выходные дни Госавтоинспекция Беларуси организует круглосуточный мониторинг состояния улиц и дорог страны. ГАИ проконтролирует своевременное выполнение дорожными и коммунальными службами работ по уборке от снежных заносов и зимней скользкости.

В складывающихся погодных условиях водителям стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости на дороге, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал.

ГАИ будет круглосуточно следить за ситуацией на дорогах. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада-4

На борьбу с последствиями непогоды выдвинулись коммунальные службы. Только в Минске задействовано более 1 800 работников и порядка сотни единиц техники. Уборка придомовых территорий на выходных будет вестись дольше обычного – до 20:00.

ГАИ будет круглосуточно следить за ситуацией на дорогах. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада-7

ЖКХ просит автомобилистов не загромождать дворовые проезды личным транспортом.

Трагедия произошла на дороге. В Стародорожском районе погибла водитель микроавтобуса. Подробности здесь.

# ГАИ # общество # Александр Бруй # Фотофакт

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