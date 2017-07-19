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Кукурузный лабиринт появится в фермерском хозяйстве в Дзержинском районе

19 июля 2017 14:41
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе появится интересное развлечение: через месяц на территории одного из фермерских хозяйств откроют кукурузный лабиринт. Его площадь – 2,5 гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кукурузный лабиринт появится в фермерском хозяйстве в Дзержинском районе-1

Детям вход бесплатный, ну а взрослым придется заплатить от 4 до 7 рублей. Зато удовольствия – целое кукурузное море, а точнее, поле. Во всяком случае, так обещают организаторы. Несколько уровней сложности, групповое и одиночное прохождение. Пока некоторые будут бродить по кукурузе, другие смогут продегустировать местную кухню и покататься на аттракционах. Развлечение обещает быть веселым как детям, так и взрослым.

# общество # Фотофакт # Развлечения

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