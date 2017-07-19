Куклы-обереги: какие бывают, каково их предназначение и как сделать игрушку самому

У каждого народа есть свои традиции и тайны, передаваемые из поколения в поколение. И особое место занимают народные куклы. Ведь их любят не только дети, но и взрослые, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Традиционные обереговые куклы призваны защитить своего хозяина от злых мыслей и наговоров, защитить от бед дом и урожай. Кукол принято было делать обезличенными, чтобы через глаза нельзя было навредить им, а значит и их владельцу.

Екатерина Привада, мастер народной куклы:

В зависимости от назначения у нас куклы бывают разные. Мне очень нравятся куклы, которые называются Неразлучники. Их дарят или кладут вместе с приданым девушке, когда образуется новая семья. Вот как они выглядят. У них одна ручка и они становятся неразлучными. Понятно, как и название получилось.

Есть куколки у нас такого плана. Называется она Травница. Является тоже оберегом дома, травка лечебная и тем самым всю плохую энергетику она из дома убирает.

Это помощница хозяйки. Вы обратили внимание, сколько у нее ручек? 5 здесь и 5 здесь. Владелица ее давала себе на каждую ручку, какую она может выполнить работу, и в течение дня она должна, по идее, ее выполнить.

Народные куклы изготавливаются из материалов с историей. Например, это может быть старая юбка любимой бабушки или платок сестры. Большое значение имеет и сам процесс изготовления. То есть мысли, которые мастерица вкладывает в каждое свое действие, пожелания, которое можно проговаривать при мотании ниток. Екатерина Привада, мастер народной куклы:

По моему наблюдению, очень любят детишки брать их в руки, потому что они очень приятные, в ладошку вмещаются. Также, как я иногда наблюдаю, детки их больше любят, чем те, которые покупают. С трех лет уже можно детишкам показывать, как их изготавливают. И когда они делают эти куколки, мне кажется, они уже ценят свой труд.

Такую куклу сегодня можно и купить. Но лучше, конечно, оберег сделать своими руками. Именно в этом случае, считается, он будет вас защищать. Например, очень распространена кукла Богатуха. При изготовлении в нее вкладывали все, что желали хозяину куклы – благополучие, здоровье, удачу, богатство. Сделать ее довольно просто. Екатерина Привада, мастер народной куклы:

Как все куклы-мотанки начинаются с изготовления головы. Берем небольшой кусочек и наполнитель, в центр кладем его и формируем небольшой шарик. Берем красную нить и будем ниточку мотать. Раза три. Можно завязать в узел.

Далее заготовим ручки. Они делаются очень просто. Полоску ткани мы складываем краями внутрь и посерединочке будем завязывать узелок.

Вот это повойник, который носили только женщины. И оформим вот таким образом, лицевую сторону нашей головки.

Используем нашу же нить, которой мы обвязывали головку. И тоже раза два, и завязали в узелок. Переходим к изготовлению юбки. На центр ткани кладем копеечку, насыпаем смесь трав, можно добавить фасолинку, шиповник, семечку для здоровья деток.

Добавляем наполнитель и соединяем головку и юбку. Екатерина Привада, мастер народной куклы:

И таким образом мы наши края будем закреплять вокруг головы.И дальше мы будем привязывать наши ручки. Ручки формируем, все в одном месте, как и у любого человека идут руки по обе стороны. Также фиксируем вокруг головы.

Последний штрих – повязывание косынки.