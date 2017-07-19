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Служебный роман: истории развития рабочих lovestory

19 июля 2017 10:30
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Есть закон: на работе – никаких романов! Но 30% жизни мы проводим на работе. Стремимся реализовать себя в социуме и дома. Поэтому и возникают личные отношения в рабочее время. Lovestory.

Помните выражение: «Любовная лодка разбилась о быт». В служебных романах нет быта. В этом и плюс. Отношения на работе могут быть как у семейных пар, так и у свободных людей. Но у всех есть два варианта развития событий. Шантаж, прибыль и рост. Это положительный сценарий. Или же шантаж, убыток, увольнение,  разорение. Это отрицательный сценарий. Каждый из нас выбирает сам, какой дорогой пойти.

Выдавать информацию о себе – самое опасное. Потому что ей могут воспользоваться не в вашу сторону.

Как только вы влюбляетесь, у вас возникает слово «мы», которое даёт крылья и вдохновение. В итоге – рост по службе.

Каждому хочется, чтобы отношения не были «пробой пера». Мы становимся зависимыми друг от друга. Но нужно осознавать: сможем ли мы потом справиться с такой болезнью.

Такая преданность в служебных романах случается не часто. Певица Ирина Видова и её муж – композитор Олег Молчан лёгкий пример творческого союза, где два человека любят, уважают друг друга и создают вместе красивую музыку вот уже 25 лет.

В своё время Ирина искала аранжировщика для песен и познакомилась с Олегом. В первый день знакомства он сыграл для девушки на рояле и покорил своим талантом.

Их секрет счастья – в общей цели. Они развиваются вместе, вдохновляются своими зрителями. Работают над собой и своими отношениями. Между ними нет соперничества и ревности, которые часто разрушают творческие пары.

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Анастасия и Юрий также выбрали друг друга. Правда, в офисе одной IT-компании. Общий проект однажды объединил проектного менеджера и менеджера по развитию. 

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Затем начались дружеские встречи после работы и прогулки в одной компании с коллегами. Свидание за свиданием – и молодые люди поняли, что нашли друг друга.

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Отношения развивались стремительно. В ЗАГС записались до официального предложения. Через полгода состоялась свадьба.

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Корпоративные принципы компании не стали помехой для настоящих чувств.

Быть служебному роману или не быть? Выбор только за вами. Но, прожив три жизни, не испытывая никакой симпатии, невозможно. Эмоции правят миром!

# общество # Консультация психолога # Фотофакт # Консультация психолога # Ирина Видова # Олег Молчан # Надежда Цыркун # Юрий Муренко

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