Служебный роман: истории развития рабочих lovestory

Есть закон: на работе – никаких романов! Но 30% жизни мы проводим на работе. Стремимся реализовать себя в социуме и дома. Поэтому и возникают личные отношения в рабочее время. Lovestory.

Помните выражение: «Любовная лодка разбилась о быт». В служебных романах нет быта. В этом и плюс. Отношения на работе могут быть как у семейных пар, так и у свободных людей. Но у всех есть два варианта развития событий. Шантаж, прибыль и рост. Это положительный сценарий. Или же шантаж, убыток, увольнение, разорение. Это отрицательный сценарий. Каждый из нас выбирает сам, какой дорогой пойти.

Выдавать информацию о себе – самое опасное. Потому что ей могут воспользоваться не в вашу сторону.

Как только вы влюбляетесь, у вас возникает слово «мы», которое даёт крылья и вдохновение. В итоге – рост по службе.

Каждому хочется, чтобы отношения не были «пробой пера». Мы становимся зависимыми друг от друга. Но нужно осознавать: сможем ли мы потом справиться с такой болезнью.

Такая преданность в служебных романах случается не часто. Певица Ирина Видова и её муж – композитор Олег Молчан лёгкий пример творческого союза, где два человека любят, уважают друг друга и создают вместе красивую музыку вот уже 25 лет.

В своё время Ирина искала аранжировщика для песен и познакомилась с Олегом. В первый день знакомства он сыграл для девушки на рояле и покорил своим талантом.

Их секрет счастья – в общей цели. Они развиваются вместе, вдохновляются своими зрителями. Работают над собой и своими отношениями. Между ними нет соперничества и ревности, которые часто разрушают творческие пары.