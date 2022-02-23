Что будет, если сосед «украдёт» земельные метры чужого участка? Поговорили с юристом

Земельные споры – явление частое и, увы, затяжное. Чтобы не превратить соседскую дружбу в бесконечную борьбу за квадратные метры, определите и установите фиксированные границы своего участка.

Максим Рудковский, дачный юрист:

Фиксированная граница – это та, которая установлена на местности путем закрепления ее поворотных точек межевыми данными. Говоря простым языком, это граница, которая отмечена на участке в виде установленных колышков, координаты этих точек зафиксированы в специальных документах. Такая граница устанавливается геодезистами с помощью специального оборудования.

А чтобы проверить наличие фиксированной границы, можно обратиться к публичной кадастровой карте. Максим Рудковский:

В этом случае вы точно будете знать, что не захватили чужую территорию. В случае, когда граница нефиксированная, вы только можете догадываться или предполагать, где проходят границы, где отправная точка для проведения замеров. Но когда избежать земельного спора не удается, сосед продолжает нагло посягать на вашу территорию, опытные юристы советуют направить подобному «захватчику» предупреждение, потребовать устранения всех недостатков. А если виновный откажется реагировать на выдвинутые претензии, ответственность последует незамедлительно. Участок горе-собственника могут отключить от электро- и водоснабжения до выполнения всех обязательств.

Максим Рудковский:

Согласно части 1 пункта 42 Положения о садоводческом товариществе, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь № 50, правление осуществляет контроль за использованием членами товарищества их земельных участков и информирует соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган о нарушениях законодательства об охране и использовании земель, а также о наличии в товариществе неиспользуемых, используемых не по целевому назначению земельных участков, вносит предложения об их использовании.

Но если и эти меры не помогли решить проблему, необходимо за помощью обратиться в местный исполнительный орган. Максим Рудковский:

В силу статьи 29 Кодекса Республики Беларусь о земле районные исполнительные комитеты в области использования и охраны земель осуществляют государственный контроль за использованием и охраной земель в границах района непосредственно и через свои землеустроительные службы. Нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по части первой статьи 16.36 КоАП Республики Беларусь (за самовольное занятие земельного участка). Также за самовольное занятие чужого земельного участка можно и вовсе лишится права собственности. Исполнительный комитет вправе принять решение о сносе строений и сооружений «захтватчика» силами государственных органов с последующим возмещением всех понесенных расходов нарушителем.