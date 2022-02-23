Президент: славные ратные традиции продолжает каждый, кто выбирает благородную профессию служить Отечеству

К словам в адрес воинов, ветеранов и всех соотечественников присоединился и Президент.

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. Поздравления принимают все, кто вносит вклад в обеспечение национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот день мы вспоминаем и благодарим офицеров и солдат Великой Отечественной войны, которые с оружием в руках защищали родную землю, отдаем дань уважения ветеранам Вооруженных Сил и воинам-афганцам, с честью и достоинством выполнившим свой воинский и интернациональный долг.

Сегодня славные ратные традиции продолжает каждый, кто в наше неспокойное время по зову сердца выбирает благородную профессию служить Отечеству, каждый, кто готов стать на защиту мира и независимости Беларуси. Вы – пример подлинного патриотизма, смелости и доблести.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Вооруженные Силы и впредь останутся надежным гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности белорусского государства.