Прямой эфир

Президент: славные ратные традиции продолжает каждый, кто выбирает благородную профессию служить Отечеству

23 февраля 2022 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. Поздравления принимают все, кто вносит вклад в обеспечение национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К словам в адрес воинов, ветеранов и всех соотечественников присоединился и Президент.

Президент: славные ратные традиции продолжает каждый, кто выбирает благородную профессию служить Отечеству-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этот день мы вспоминаем и благодарим офицеров и солдат Великой Отечественной войны, которые с оружием в руках защищали родную землю, отдаем дань уважения ветеранам Вооруженных Сил и воинам-афганцам, с честью и достоинством выполнившим свой воинский и интернациональный долг.

Сегодня славные ратные традиции продолжает каждый, кто в наше неспокойное время по зову сердца выбирает благородную профессию служить Отечеству, каждый, кто готов стать на защиту мира и независимости Беларуси. Вы – пример подлинного патриотизма, смелости и доблести.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Вооруженные Силы и впредь останутся надежным гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности белорусского государства.

# День защитника Отечества # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Подарки всегда милые, душевные, тёплые». Ирина Дорофеева рассказала, как поздравляет мужчин с 23 февраля
23 февраля 2022 07:25

«Подарки всегда милые, душевные, тёплые». Ирина Дорофеева рассказала, как поздравляет мужчин с 23 февраля

«Осознанный выбор». Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады досрочно проголосовали на референдуме
23 февраля 2022 07:18

«Осознанный выбор». Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады досрочно проголосовали на референдуме

Военные атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Тимошенко
23 февраля 2022 06:57

Военные атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Тимошенко