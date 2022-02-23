«Осколок пролетел в сантиметре над головой». В Минске проводят выставку «Партизаны Беларуси»

Они подрывали эшелоны. Выводили из строя заводы. Жгли карикатурами. Все, чтобы приблизить Победу и отомстить за своих. Интерактивная историко-документальная выставка «Партизаны Беларуси» продолжает свое путешествие по вузам страны. В опаленные будни мы окунулись вместе с преподавателями и студентами Академии музыки.

Иван Синичкин, заместитель директора ‒ главного редактора Издательского дома «Беларусь сегодня»:

Изначально Издательский дом «Беларусь сегодня» совместно с Национальным архивом Беларуси запустили в 2019 году проект «Партизаны Беларуси», он доступен на сайте рartizany.by. Проект, где каждый может найти своего героического предка из числа партизан и подпольщиков. Национальным архивом и нами обрабатываются наградные документы, боевые характеристики, письма, хроникальные документы на каждого партизана, за это время мы оцифровали практически 190 тысяч электронных карточек партизан, в базу добавлено 190 тысяч имен, которые сражались в лесах на территории Беларуси, в подполье. Главный атрибут передвижной выставки – интерактивный стенд. В виртуальной энциклопедии партизанского движения по фамилии и имени нашел своего отца Петр Дударенко. Живой почерк растрогал до глубины души.

Петр Дударенко, проректор по воспитательной работе Белорусской государственной академии музыки:

На краю гибели был. Осколок, пролетевший в сантиметре над головой, который разбил лампочку, когда он входил куда-то вниз по ступенькам.

Оружейных дел мастер, связной Фома Иванович был в почете в бригаде имени Свердлова. Совершенно секретно ходил из Полесья аж до Бобруйска по топям-болотам. Медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» говорят сами за себя. Правда, о своих подвигах боец не любил вспоминать. Больно переживать. Но рассказывал, что немцы боялись заходить в деревни, охваченные тифом. Жуткая хворь стала спасением.

Петр Дударенко:

Отец, кстати, очень хорошо говорил на немецком языке. Один раз ему это очень помогло. Когда он вышел из леса, увидел постового, который тоже насторожился. Если бы он не знал этих двух слов, ему был бы каюк. Быстро сообразил и на немецком сказал как немецкий солдат. После этого он мне говорил, что бежал столько, сколько мог. Моя старшая сестра родилась в 1942 году, ей был годик, когда они все вместе ушли в партизаны.

С легкой руки отца Петр Фомич стал музыкантом. Еще в детстве он сделал для сынишки гармошку. Среди реликвий Академии музыки и эта статья от 21 июня 1941-го. Тогда в консерватории был отчетный концерт выпускников-композиторов. Среди лучших были отмечены Вайнберг и Оловников. На следующий день в разгар экзаменов накрыла весть о войне. Студенты и преподаватели уходили на фронт и в партизаны.

Ирина Кузнецова, начальник отдела по воспитательной работе с молодежью Белорусской государственной академии музыки:

В память о сотрудниках и студентах, которые принимали участие в ВОВ, погибли на полях сражений, у нас открыта мемориальная доска. Бари Иосиф, Вашкевич Александр, Миненкова, Малиновская, которая была связной партизанской. Очень много из преподавателей участвовали в партизанских агитбригадах, музыка тогда спасала людей, давала настрой.

Из таких микроисторий, буднях в землянках, лесных типографиях, полевых госпиталях складывалась Великая Победа. В планах –обогатить выставку картами, схемами боев, газетами, рукописными журналами. Открыть новые страницы из жизни народных мстителей. Свою лепту вносят и родственники бойцов, активно пополняют виртуальный фотоальбом. К слову, в Беларуси было 400 тысяч партизан и подпольщиков.

Иван Синичкин:

Многие находят своих родственников, многие передают благодарности от родственников, ныне живущих, которые помнят партизан, много звонков от ныне живущих партизан, которые говорят, что эта история, выставка и сам проект придает им силы. Это в первую очередь увековечивание памяти о том великом подвиге, который совершили наши земляки и внесли огромный вклад в разгром фашизма.

Катерина Козловская, студентка 4 курса Белорусской государственной академии музыки:

Для нашего учебного заведения это огромное событие, это некий молодежный посыл для всех ребят, чтобы они пришли и узнали о своих предках. На открытии мы подготовили достаточно много композиций военных лет, это очень понравилось нашим слушателям.