Александр Барсуков в День защитников Отечества: «Хочу поздравить наших ветеранов, молодёжь, военнослужащих»

Новости Беларуси. 23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат. Сегодня в разных уголках страны белорусы отдают дань уважения тем, кто в нынешнее время вносит вклад в национальную безопасность государства, и вспоминают ушедших героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в память о погибших защитниках Отечества сотни красных роз и гвоздик легли к подножию монумента Победы. В церемонии приняли участие представители силовых структур и государственной власти, профсоюзы, общественные, молодежные и ветеранские объединения. Отдать дань памяти погибшим пришли и те, кто свою будущую жизнь решил связать с защитой родины. Головы склонили суворовцы. Сегодня они заступили на вахту памяти у Вечного огня.