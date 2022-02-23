Александр Барсуков в День защитников Отечества: «Хочу поздравить наших ветеранов, молодёжь, военнослужащих»
Новости Беларуси. 23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат. Сегодня в разных уголках страны белорусы отдают дань уважения тем, кто в нынешнее время вносит вклад в национальную безопасность государства, и вспоминают ушедших героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске в память о погибших защитниках Отечества сотни красных роз и гвоздик легли к подножию монумента Победы. В церемонии приняли участие представители силовых структур и государственной власти, профсоюзы, общественные, молодежные и ветеранские объединения. Отдать дань памяти погибшим пришли и те, кто свою будущую жизнь решил связать с защитой родины. Головы склонили суворовцы. Сегодня они заступили на вахту памяти у Вечного огня.
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:
В этот праздничный день хочу поздравить наших ветеранов, молодежь, военнослужащих. Пожелать здоровья, удачи, благополучия! И еще раз с праздником!
Президент: славные ратные традиции продолжает каждый, кто выбирает благородную профессию служить Отечеству. Подробнее здесь.