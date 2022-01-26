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Александр Лукашенко 28 января обратится с ежегодным Посланием к народу и парламенту

26 января 2022 10:43
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 января обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие в 2022 году сменит локацию – площадкой для проведения определен Дворец Республики.  

Как рассказала пресс-секретарь Президента, формат меняется в первую очередь для того, чтобы максимально расширить круг приглашенных. Такая инициатива была высказана во время недавних встреч главы государства с руководством и активом трех областей. Ожидается, что выступление Президента заслушают 2 500 человек. Мероприятие будет транслироваться в эфире белорусских государственных телеканалов и по радио.  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт

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