Александр Лукашенко 28 января обратится с ежегодным Посланием к народу и парламенту

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 января обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие в 2022 году сменит локацию – площадкой для проведения определен Дворец Республики.

Как рассказала пресс-секретарь Президента, формат меняется в первую очередь для того, чтобы максимально расширить круг приглашенных. Такая инициатива была высказана во время недавних встреч главы государства с руководством и активом трех областей. Ожидается, что выступление Президента заслушают 2 500 человек. Мероприятие будет транслироваться в эфире белорусских государственных телеканалов и по радио.