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«Нужно узнать обязательно про наличие долгов». Как подготовиться к покупке дачного участка?

26 января 2022 08:52
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Весна уже не за горами, а значит самое время задуматься о покупке домика в деревне. Но прежде чем приобретать усадьбу мечты в садоводческом товариществе, тщательно изучите все правовые тонкости дачного вопроса. Например, какой из правоустанавливающих документов есть у собственника на участок.  

«Нужно узнать обязательно про наличие долгов». Как подготовиться к покупке дачного участка?-1

Максим Рудковский, дачный юрист:
Нужно узнать обязательно про наличие долгов по участку не только относительно уплаты взносов, но и по оплате электроэнергии. Может возникнуть ситуация, что именно оплату по электроэнергии придется производить вам, а оплату по взносам решать со старым собственником.  

«Нужно узнать обязательно про наличие долгов». Как подготовиться к покупке дачного участка?-4

Не забудьте выяснить, у кого на балансе находятся трансформаторные подстанции садоводческого товарищества. От этого напрямую зависит вопрос возмещения всех расходов по электроэнергии.  

«Нужно узнать обязательно про наличие долгов». Как подготовиться к покупке дачного участка?-7

Максим Рудковский:
Также важно знать, как в садоводческом товариществе решается вопрос с водоснабжением есть ли отдельные скважины на каждом участке или имеется общий водопровод.  

«Нужно узнать обязательно про наличие долгов». Как подготовиться к покупке дачного участка?-10

Если общий, то, как правило, пользоваться благами цивилизации можно только летом, осенью подачи воды не будет. Круглогодичная работа водопровода по карману не каждому садоводческому товариществу. Помимо прочего, обращайте внимание и на внешний вид электросетей. Так будет ясно, потребуется ли в ближайшее время сдавать деньги на их реконструкцию.  

«Нужно узнать обязательно про наличие долгов». Как подготовиться к покупке дачного участка?-13

Максим Рудковский:
Посмотрите, где в товариществе установлены щиты приборов учета. Если они вынесены на опоры, то это значит, что осуществляется и учет электроэнергии, и снятие показаний.  

Уточните у хозяина приобретаемой вами собственности точные размеры и границы участка. Это позволит избежать земельных споров с соседями в будущем.  

«Нужно узнать обязательно про наличие долгов». Как подготовиться к покупке дачного участка?-16

Максим Рудковский:
Узнайте, есть ли помещение в товариществе для правления. Часто возникает вопрос, что нужно связаться с председателем товарищества, казначеем. Тогда забота о том, где встречаться, когда и как, станет для вас серьезной проблемой. Обязательно уточните размеры и сроки уплаты взноса.  

Комфорт превыше всего. Чем дальше участок будет находиться от железной дороги, тем приятнее и спокойнее станет ваш отдых наедине с природой. Наличие видеонаблюдения на улочках садоводческого товарищества тоже большой плюс.  

# Дача # общество # Максим Рудковский # Вероника Макаревич # Фотофакт

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