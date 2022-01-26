«Нужно узнать обязательно про наличие долгов». Как подготовиться к покупке дачного участка?

Весна уже не за горами, а значит самое время задуматься о покупке домика в деревне. Но прежде чем приобретать усадьбу мечты в садоводческом товариществе, тщательно изучите все правовые тонкости дачного вопроса. Например, какой из правоустанавливающих документов есть у собственника на участок.

Максим Рудковский, дачный юрист:

Нужно узнать обязательно про наличие долгов по участку – не только относительно уплаты взносов, но и по оплате электроэнергии. Может возникнуть ситуация, что именно оплату по электроэнергии придется производить вам, а оплату по взносам решать со старым собственником.

Не забудьте выяснить, у кого на балансе находятся трансформаторные подстанции садоводческого товарищества. От этого напрямую зависит вопрос возмещения всех расходов по электроэнергии.

Максим Рудковский:

Также важно знать, как в садоводческом товариществе решается вопрос с водоснабжением – есть ли отдельные скважины на каждом участке или имеется общий водопровод.

Если общий, то, как правило, пользоваться благами цивилизации можно только летом, осенью подачи воды не будет. Круглогодичная работа водопровода по карману не каждому садоводческому товариществу. Помимо прочего, обращайте внимание и на внешний вид электросетей. Так будет ясно, потребуется ли в ближайшее время сдавать деньги на их реконструкцию.

Максим Рудковский:

Посмотрите, где в товариществе установлены щиты приборов учета. Если они вынесены на опоры, то это значит, что осуществляется и учет электроэнергии, и снятие показаний. Уточните у хозяина приобретаемой вами собственности точные размеры и границы участка. Это позволит избежать земельных споров с соседями в будущем.