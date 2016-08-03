Куда ведёт дорожка Кнейпа: новая методика водолечения в санаториях Нарочи

Новости Беларуси. Целебный воздух и новейшее оборудование. В Минской области активно развивают медицинский туризм. Здравницы региона расширяют спектр услуг.

Так, в одном из санаториев Нарочанского края внедрили новую методику водолечения – так называемую дорожку Кнейпа.

Эта медицинская технология позволяет не только укрепить иммунитет, но и побороть ряд заболеваний.

В частности, нервной системы и кровообращения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это далеко не единственное нововведение – здравницы региона развиваются, чтобы удовлетворить ожидания отдыхающих.