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Куда ведёт дорожка Кнейпа: новая методика водолечения в санаториях Нарочи

03 августа 2016 14:17
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Новости Беларуси. Целебный воздух и новейшее оборудование. В Минской области активно развивают медицинский туризм. Здравницы региона расширяют спектр услуг.

Так, в одном из санаториев Нарочанского края внедрили новую методику водолечения – так называемую дорожку Кнейпа.

Эта медицинская технология позволяет не только укрепить иммунитет, но и побороть ряд заболеваний.

В частности, нервной системы и кровообращения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это далеко не единственное нововведение – здравницы региона развиваются, чтобы удовлетворить ожидания отдыхающих.

# общество # Учреждения здравоохранения

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