Куда ведёт дорожка Кнейпа: новая методика водолечения в санаториях Нарочи

Новости Беларуси. Целебный воздух и новейшее оборудование. В Минской области активно развивают медицинский туризм. Здравницы региона расширяют спектр услуг.
Так, в одном из санаториев Нарочанского края внедрили новую методику водолечения – так называемую дорожку Кнейпа.
Эта медицинская технология позволяет не только укрепить иммунитет, но и побороть ряд заболеваний.
В частности, нервной системы и кровообращения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это далеко не единственное нововведение – здравницы региона развиваются, чтобы удовлетворить ожидания отдыхающих.