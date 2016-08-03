Беларусь выступает на «Армейских международных играх» в Алабино

Новости Беларуси. В подмосковном Алабино начались «Армейские международные игры». Программой предусмотрено 14 конкурсов полевой, морской и воздушной выучки. Параллельно с военными навыками команды представляют тематические развлекательные программы.

В ходе дня белорусской культуры зрители и участники танкового биатлона смогли ознакомиться с достопримечательностями нашей страны и посмотреть их фотографии. Кроме того, солисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь представили публике народные и современные композиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.