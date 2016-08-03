Первый межрегиональный поезд бизнес-класса ЭПМ Intercity прибыл из Гомеля в Минск

Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника Белорусская железная дорога открыла межрегиональные пассажирские перевозки бизнес-класса.

Первым из областных центров страны, из которого теперь можно добраться до столицы без остановок и с европейским комфортом, стал Гомель. Буквально полчаса назад электропоезд прибыл в Минск.

В пути состав был чуть менее трёх часов.

Оксана Якубович, пассажир:

Такой комфортный поезд. Я думаю, что всем будет приятно в нём ездить.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Начинаем реализацию межрегионального сообщения, это между областными центрами и столицей Республики Беларусь. Мы отправляем первый поезд ЭПМ Intercity из города Гомеля (самый крупный областной центр).

Межрегиональные линии стали очередным этапом развития нового формата пассажирских перевозок, к внедрению которого в Беларуси приступили ещё в 2010 году.

К примеру, городским линиям, которые положили начало этому процессу, исполнилось уже 5 лет. За это время между столицей и городами-спутниками перевезено свыше 12 миллионов пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас белорусские железнодорожники работают над другими региональными маршрутами. В частности, над сокращением времени в пути поездов Минск – Гродно.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Наиболее сложный по расстоянию именно с учетом географии – это Гродно. И по всем остальным городам мы однозначно выходим на три часа. По Гродненскому региону с учетом, что дорога окружная, мы тоже работаем над этим вопросом, чтобы 3,5-3.40 была возможность предоставить. Программой на развитие дороги на 2016-2020 годы мы предусматриваем закупку 20 единиц моторовагонного подвижного состава именно для работы на рынке Республики Беларусь.