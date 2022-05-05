Куда сходить в Минске на День Победы? Рассказываем, какие мероприятия нас ждут

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к празднованию Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, как 9 Мая пройдет в Минске. Площадки празднования в столице условно разделили на три тематические зоны. У Дворца спорта развернется масштабная ярмарка – будут работать развлечения для детей, организуют концертную программу.

Вторая тематическая зона разместится вдоль проспекта Победителей – от Дворца спорта до комплекса «Минск – город-герой». Здесь организуют квест «Школа молодого бойца», партизанскую стоянку и киномарафон. А вдоль проспекта Машерова будет работать военная выставка и интерактивные площадки по ПДД. На сцене рядом запланировано выступление оркестра, пройдет гала-концерт фестиваля патриотической песни.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Общая концепция, конечно же, – к Году исторической памяти. Стараемся максимально близко подойти к тому времени и показать ту историческую память. Что было, как происходило, как было это в партизанской землянке, как находились солдаты. Будет сделана сцена, где можно будет послушать баяниста, послушать песни тех лет. Будет организована солдатская каша.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Организация торговли будет проходить во всех районах Минска. Площадки будут традиционные. Единственный небольшой нюанс – Центральный район меняет свою локацию. Торговля будет организована, не как уже привыкли наши жители и района, и города (в сквере Янки Купалы), а переместится в парк Победы.