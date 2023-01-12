«Мы не утеряли ни грамма суверенитета». Роман Головченко о союзных программах

Новости Беларуси. Речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло, и на сегодня не идет, и идти не может. Во Дворце Независимости обсуждают выполнение интеграционных программ Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курс на интеграцию с Россией приносит Беларуси экономические дивиденды. Полностью выполнены 7 из 28 интеграционных программ. И Беларусь впервые достигла положительного сальдо в торговле с Россией. Обычно наша страна импортировала больше, чем продавала. И в некоторые годы эта разбежка достигала 7 миллиардов долларов. Поэтому Беларуси приходилось устранять дисбаланс за счет торговли на других рынках. Теперь белорусские производители сумели найти пути для активизации работы на российском рынке, и большое внимание уделяется именно региональным контактам.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Я не думаю, что это совпадение, что мы выбрали именно такой курс, взяли такое направление, которое сейчас приносит нам определенные экономические дивиденды. Это было сознательное решение, которое утвердили главы двух государств. Обозначили траекторию движения, задачи, которые стоят перед теми государственными органами, которые реализуют союзные программы. В правительстве мы едины во мнении, что программы работают на благо Беларуси. При этом сегодня был окончательно поставлен диагноз, если так можно выразиться, что при их реализации мы не утеряли ни грамма суверенитета над теми решениями в социально-экономической сфере, которые принимаются на национальном уровне.