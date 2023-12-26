Куда пойти на первое свидание? Ответил тренер по коммуникации
Первое свидание – это так волнительно, причем ладошки потеют и коленки дрожат не только у подростков, но и у взрослых людей, даже у уверенных в себе людей. Предвкушение от встречи с незнакомцем добавляет пикантности, хочется произвести хорошее впечатление, чтобы надолго остаться в памяти. Ведь если все пройдет хорошо, то первое свидание может перерасти в долгосрочные отношения. Как этого добиться? В ток-шоу «Точки над i» рассказали несколько лайфхаков.
Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:
Как часто вы приглашаете девушек на свидания? Как проходят эти свидания?
Антон Шабуневич, тренер по коммуникации:
Да, периодически я хожу на свидания. Как определить, продолжать ли общение с человеком? Хороший вариант – это до свидания созвониться по видеосвязи, тогда отпадает вопрос, что фотографии не те. Я интуитивно подбираю место для первого свидания, где будет комфортнее встретиться. Что-то то, что мне самому очень нравится, мы туда идем. Я бы сказал, что место подбирается под атмосферу. Мы идем с девушкой, гуляем, общаемся. Исходя из того, как у нас получается общаться, какое-то местечко да подберется.
Наталья Надольская:
А девушки предлагают место для встречи?
Антон Шабуневич:
Как правило, девушки не предлагают место. Я веду несколько мужских проектов, тут есть моментики насчет мест, потому что в Tinder участились случаи мошенничества, когда парни остаются без больших сумм. Им девушка предлагает конкретное место, сбрасывает ссылку на сайт, которая является фишинговой, нужно онлайн купить билет, так несколько моих знакомых попали на суммы от 1 до 5 тысяч рублей.
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