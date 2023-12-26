Куда пойти на первое свидание? Ответил тренер по коммуникации

Первое свидание – это так волнительно, причем ладошки потеют и коленки дрожат не только у подростков, но и у взрослых людей, даже у уверенных в себе людей. Предвкушение от встречи с незнакомцем добавляет пикантности, хочется произвести хорошее впечатление, чтобы надолго остаться в памяти. Ведь если все пройдет хорошо, то первое свидание может перерасти в долгосрочные отношения. Как этого добиться? В ток-шоу «Точки над i» рассказали несколько лайфхаков.

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:

Как часто вы приглашаете девушек на свидания? Как проходят эти свидания?