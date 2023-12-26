Как вести себя на первом свидании – советует тренер по коммуникации
Первое свидание – это так волнительно, причем ладошки потеют и коленки дрожат не только у подростков, но и у взрослых людей, даже у уверенных в себе людей. Предвкушение от встречи с незнакомцем добавляет пикантности, хочется произвести хорошее впечатление, чтобы надолго остаться в памяти. Ведь если все пройдет хорошо, то первое свидание может перерасти в долгосрочные отношения. Как этого добиться? В ток-шоу «Точки над i» рассказали несколько лайфхаков.
Антон Шабуневич, тренер по коммуникации:
Если хочешь, чтобы он заплатил, скажи ему.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если я буду собой на первом свидании, то второго свидания не будет.
Антон Шабуневич:
Либо будет с тем мужчиной, который будет принимать.
Наталья Надольская:
То есть начинать выносить ему мозг уже на первом свидании? С предъявами, претензиями, чтобы сразу понимал вообще, куда попал.
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