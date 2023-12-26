Прямой эфир

Как вести себя на первом свидании – советует тренер по коммуникации

26 декабря 2023 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первое свидание – это так волнительно, причем ладошки потеют и коленки дрожат не только у подростков, но и у взрослых людей, даже у уверенных в себе людей. Предвкушение от встречи с незнакомцем добавляет пикантности, хочется произвести хорошее впечатление, чтобы надолго остаться в памяти. Ведь если все пройдет хорошо, то первое свидание может перерасти в долгосрочные отношения. Как этого добиться? В ток-шоу «Точки над i» рассказали несколько лайфхаков.

Как вести себя на первом свидании – советует тренер по коммуникации-1

Антон Шабуневич, тренер по коммуникации:
Если хочешь, чтобы он заплатил, скажи ему.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если я буду собой на первом свидании, то второго свидания не будет.

Антон Шабуневич:
Либо будет с тем мужчиной, который будет принимать.

Как вести себя на первом свидании – советует тренер по коммуникации-4

Наталья Надольская:
То есть начинать выносить ему мозг уже на первом свидании? С предъявами, претензиями, чтобы сразу понимал вообще, куда попал.

Парень должен платить за девушку на первом свидании? Мнения читайте здесь.

# Психология # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Парень должен платить за девушку на первом свидании? Мнения
26 декабря 2023 14:05

Парень должен платить за девушку на первом свидании? Мнения

«Мы с удовольствием собираемся приехать!» Лукашенко ответил на приглашение Алиева посетить Азербайджан
26 декабря 2023 13:57

«Мы с удовольствием собираемся приехать!» Лукашенко ответил на приглашение Алиева посетить Азербайджан

Юрий Караев в рамках марафона «Наши дети» посетил Понемуньский детский дом
26 декабря 2023 13:41

Юрий Караев в рамках марафона «Наши дети» посетил Понемуньский детский дом