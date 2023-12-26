Как вести себя на первом свидании – советует тренер по коммуникации

Первое свидание – это так волнительно, причем ладошки потеют и коленки дрожат не только у подростков, но и у взрослых людей, даже у уверенных в себе людей. Предвкушение от встречи с незнакомцем добавляет пикантности, хочется произвести хорошее впечатление, чтобы надолго остаться в памяти. Ведь если все пройдет хорошо, то первое свидание может перерасти в долгосрочные отношения. Как этого добиться? В ток-шоу «Точки над i» рассказали несколько лайфхаков.

Антон Шабуневич, тренер по коммуникации:

Если хочешь, чтобы он заплатил, скажи ему.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Если я буду собой на первом свидании, то второго свидания не будет.

Антон Шабуневич:

Либо будет с тем мужчиной, который будет принимать.