Прямой эфир

«Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси

25 января 2020 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Показательные выступления спецназа, демонстрация современной техники и солдатская каша. 25 января факультет внутренних войск Военной академии Беларуси распахнул свои двери для всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здесь обучают по специальности «Управление подразделениями внутренних войск» с присвоением квалификации «юрист».

«Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси -1

«Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси -3

С бытом будущих офицеров пришли познакомиться более полутысячи молодых людей. В их числе солдаты, кадеты и школьники из разных уголков нашей страны. Здесь они смогли узнать о порядке поступления в Военную академию. А во время экскурсии ребята не упустили возможности сфотографироваться в бронемашине и подержать в руках пулемет.

«Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси -6

Максим Чижёнок, военнослужащий в/ч 6713 Могилева:
Нам показали, как поступать. Кто захотел, тот идет поступать. Сам решился поступать и вот изъявил желание поехать сюда. И очень рад, что дали такую возможность.

«Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси -9

Евгений Новиков, учащийся средней школы № 168 Минска:
Мне предложили в школе поехать и я поехал. Думал, вот просто посижу послушаю и поеду домой, но нет. Мы пришли, начали рассказывать о поступлении. Меня это заинтересовало. И я в будущем хочу отслужить в спецназе и работать спецназовцем.

«Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси -12

Владимир Гавдур, начальник факультета внутренних войск Военной академии Беларуси:
Основное совершенствование учебно-материальной базы связано с той задачей, которая возложена на внутренние войска по охране Белорусской АЭС. Это совершенствование технических средств обучения, комплектование всех аудиторий современными компьютерами, проекторами, планшетами.

«Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси -15

Самыми зрелищными, конечно, стали показательные выступления спецназа и кинологов.

Дни открытых дверей в Военной академии проходят осенью и зимой. После таких встреч, как правило, число абитуриентов в этом элитном вузе только прибавляется. Что касается факультета внутренних войск, то получить лейтенантские погоны здесь могут только юноши.

«Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси -18

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Владимир Гавдур # Максим Чиженок # Евгений Новиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске
25 января 2020 13:10

«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске

Навигатор для школьников и приложение для поиска хозяев животным. Какие проекты представили программисты на хакатоне в Гомеле
25 января 2020 12:44

Навигатор для школьников и приложение для поиска хозяев животным. Какие проекты представили программисты на хакатоне в Гомеле

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси
25 января 2020 11:57

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси