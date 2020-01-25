«Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси
Новости Беларуси. Показательные выступления спецназа, демонстрация современной техники и солдатская каша. 25 января факультет внутренних войск Военной академии Беларуси распахнул свои двери для всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас здесь обучают по специальности «Управление подразделениями внутренних войск» с присвоением квалификации «юрист».
С бытом будущих офицеров пришли познакомиться более полутысячи молодых людей. В их числе солдаты, кадеты и школьники из разных уголков нашей страны. Здесь они смогли узнать о порядке поступления в Военную академию. А во время экскурсии ребята не упустили возможности сфотографироваться в бронемашине и подержать в руках пулемет.
Максим Чижёнок, военнослужащий в/ч 6713 Могилева:
Нам показали, как поступать. Кто захотел, тот идет поступать. Сам решился поступать и вот изъявил желание поехать сюда. И очень рад, что дали такую возможность.
Евгений Новиков, учащийся средней школы № 168 Минска:
Мне предложили в школе поехать и я поехал. Думал, вот просто посижу послушаю и поеду домой, но нет. Мы пришли, начали рассказывать о поступлении. Меня это заинтересовало. И я в будущем хочу отслужить в спецназе и работать спецназовцем.
Владимир Гавдур, начальник факультета внутренних войск Военной академии Беларуси:
Основное совершенствование учебно-материальной базы связано с той задачей, которая возложена на внутренние войска по охране Белорусской АЭС. Это совершенствование технических средств обучения, комплектование всех аудиторий современными компьютерами, проекторами, планшетами.
Самыми зрелищными, конечно, стали показательные выступления спецназа и кинологов.
Дни открытых дверей в Военной академии проходят осенью и зимой. После таких встреч, как правило, число абитуриентов в этом элитном вузе только прибавляется. Что касается факультета внутренних войск, то получить лейтенантские погоны здесь могут только юноши.