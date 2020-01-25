«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске
Новости Беларуси. Робототехника, Scratch-программирование и Lego-математика. Более 500 участников собрал в Минске турнир по робототехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята соревнуются в нескольких категориях по сборке и программированию роботов. В 2020 году в турнире принимают участие малыши и подростки. Возраст юных гениев – от 4 до 15 лет. Самые маленькие участвуют в hand-made мастер-классах и познают азы ментальной арифметики. Победителем станет команда, которая быстрее всех справится с непростыми заданиями и наберет максимальное количество баллов.
Матвей Гончарик, участник образовательного проекта Robolab:
Робототехникой я занимаюсь 5 лет. Здесь мы будем программировать робота-чертежника. Будем надеяться, что выиграем этот турнир. В прошлый раз заняли 3 место, секунды не хватило до второго.
Это развивает реально мозг, быстрее думать начинаешь.
Дмитрий Гаев, руководитель образовательного проекта Robolab:
В этом году соберется более 500 девочек и мальчиков. Они будут показывать свои результаты, чему они обучились за год в нашей школе. Они будут показывать на этом турнире свои умения в программировании и робототехнике.
Здесь ребята проходят отбор в нашу сборную Robolab, которая потом принимает участие в мировой олимпиаде роботов.
Соревнования по робототехнике проходят под эгидой Парка высоких технологий – международного образовательного проекта Robolab. Итоги подведут 26 января. Самые талантливые ребята представят нашу страну на международном уровне.