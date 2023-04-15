Как преобразится Минск в 2023-м: субботники, пляжи, новые зоны отдыха. Смотрите «Большой город» на СТВ!

Новости Беларуси. Ровно через неделю в Беларуси пройдет общенациональный субботник. В нем примут участие около 3 миллионов человек. О том, какие планы на весеннее преображение у столицы, обсудят на площадке ток-шоу «Большой город». Где появятся новые зоны отдыха и элементы благоустройства, что удивит в цветочном оформлении и чем помочь, чтобы Минск сохранил статус самого зеленого и чистого города? Смотрите в воскресенье, 16 апреля, в 10:00.

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Екатерина Забенько, СТВ:

Не знала я о таком ответвлении вашей деятельности. А деньги у вас есть? В преддверии купального сезона. Пляжей много не бывает.