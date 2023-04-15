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Как преобразится Минск в 2023-м: субботники, пляжи, новые зоны отдыха. Смотрите «Большой город» на СТВ!

15 апреля 2023 09:25
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Новости Беларуси. Ровно через неделю в Беларуси пройдет общенациональный субботник. В нем примут участие около 3 миллионов человек. О том, какие планы на весеннее преображение у столицы, обсудят на площадке ток-шоу «Большой город».

Где появятся новые зоны отдыха и элементы благоустройства, что удивит в цветочном оформлении и чем помочь, чтобы Минск сохранил статус самого зеленого и чистого города? Смотрите в воскресенье, 16 апреля, в 10:00.

Как преобразится Минск в 2023-м: субботники, пляжи, новые зоны отдыха. Смотрите «Большой город» на СТВ!-1

Как стать частью общего дела? Не знаете, как подключиться к республиканскому субботнику? Мы подскажем!

Как преобразится Минск в 2023-м: субботники, пляжи, новые зоны отдыха. Смотрите «Большой город» на СТВ!-4

Посадочный материал ЖЭС всегда предоставит.

Кто еще ко всем своим достижениям не посадил дерево? Мы подскажем!

Как преобразится Минск в 2023-м: субботники, пляжи, новые зоны отдыха. Смотрите «Большой город» на СТВ!-7

В благоприятный период вместе высаживаем однозначно со специалистами.

Как преобразится Минск в 2023-м: субботники, пляжи, новые зоны отдыха. Смотрите «Большой город» на СТВ!-10

По две зоны отдыха в каждом районе. Где искать новые фотозоны и эмоции? Мы расскажем!

Как преобразится Минск в 2023-м: субботники, пляжи, новые зоны отдыха. Смотрите «Большой город» на СТВ!-13

Представлены малые архитектурные формы, оборудование выполнено из естественных материалов – это дерево и металл.

И какова роль КОТОСов в жизни большого города?

Как преобразится Минск в 2023-м: субботники, пляжи, новые зоны отдыха. Смотрите «Большой город» на СТВ!-16

Екатерина Забенько, СТВ:
Не знала я о таком ответвлении вашей деятельности. А деньги у вас есть?

В преддверии купального сезона. Пляжей много не бывает.

Как преобразится Минск в 2023-м: субботники, пляжи, новые зоны отдыха. Смотрите «Большой город» на СТВ!-19

Да, мы на пляже. И сегодня здесь еще можно выбрать любое место.

Екатерина Забенько:
Подскажем лучшие локации, чтобы хорошо погулять и беззаботно полежать.

Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 16 апреля, в 10:00.

# Субботники в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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