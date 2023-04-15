Как преобразится Минск в 2023-м: субботники, пляжи, новые зоны отдыха. Смотрите «Большой город» на СТВ!
Новости Беларуси. Ровно через неделю в Беларуси пройдет общенациональный субботник. В нем примут участие около 3 миллионов человек. О том, какие планы на весеннее преображение у столицы, обсудят на площадке ток-шоу «Большой город».
Где появятся новые зоны отдыха и элементы благоустройства, что удивит в цветочном оформлении и чем помочь, чтобы Минск сохранил статус самого зеленого и чистого города? Смотрите в воскресенье, 16 апреля, в 10:00.
Как стать частью общего дела? Не знаете, как подключиться к республиканскому субботнику? Мы подскажем!
Посадочный материал ЖЭС всегда предоставит.
Кто еще ко всем своим достижениям не посадил дерево? Мы подскажем!
В благоприятный период вместе высаживаем однозначно со специалистами.
По две зоны отдыха в каждом районе. Где искать новые фотозоны и эмоции? Мы расскажем!
Представлены малые архитектурные формы, оборудование выполнено из естественных материалов – это дерево и металл.
И какова роль КОТОСов в жизни большого города?
Екатерина Забенько, СТВ:
Не знала я о таком ответвлении вашей деятельности. А деньги у вас есть?
В преддверии купального сезона. Пляжей много не бывает.
Да, мы на пляже. И сегодня здесь еще можно выбрать любое место.
Екатерина Забенько:
Подскажем лучшие локации, чтобы хорошо погулять и беззаботно полежать.
Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 16 апреля, в 10:00.