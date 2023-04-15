«Попросить прощения, пожелать мира, добра». С какими мыслями православные белорусы идут в храмы накануне Пасхи?

Новости Беларуси. Для православного христианина суббота перед Пасхой – день скорбный, но одновременно и радостный. Христос еще не воскрес, но весь мир уже наполняется светом в предвкушении этого события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Истинно верующих людей сегодня все дороги ведут в храм. Освящения пасхальной снеди – еще одна традиция Великой субботы – последнего дня строгого поста.