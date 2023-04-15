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«Попросить прощения, пожелать мира, добра». С какими мыслями православные белорусы идут в храмы накануне Пасхи?

15 апреля 2023 08:48
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Новости Беларуси. Для православного христианина суббота перед Пасхой – день скорбный, но одновременно и радостный. Христос еще не воскрес, но весь мир уже наполняется светом в предвкушении этого события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Истинно верующих людей сегодня все дороги ведут в храм. Освящения пасхальной снеди – еще одна традиция Великой субботы – последнего дня строгого поста.

«Попросить прощения, пожелать мира, добра». С какими мыслями православные белорусы идут в храмы накануне Пасхи?-1

Очень хотелось пораньше прийти, пораньше поклониться, попросить прощения, пожелать людям мира, добра, здоровья. Пусть все будет хорошо.

«Попросить прощения, пожелать мира, добра». С какими мыслями православные белорусы идут в храмы накануне Пасхи?-4

Освященные продукты, которые приносят люди, потом несут в свой дом, свои семьи, как бы распространяя святость, силу этой молитвы, этой священной воды. Вода несет всю святость в наши души, наши дома. Звон колоколов очищает души наши. Лики божественные, молитвы священников – все это в целом свято, дорого нам, это нужно, необходимо для нас всех, христиан православной церкви.

У православных верующих Великая суббота. О смысле последнего дня перед Пасхой читайте здесь.

До наступления Светлого Воскресения нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения, алкоголь, предаваться различного рода утехам и веселиться. День следует провести в покое, молитвах и подготовке к Божественной литургии.

# Пасха # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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