«Попросить прощения, пожелать мира, добра». С какими мыслями православные белорусы идут в храмы накануне Пасхи?

Новости Беларуси. Для православного христианина суббота перед Пасхой – день скорбный, но одновременно и радостный. Христос еще не воскрес, но весь мир уже наполняется светом в предвкушении этого события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Истинно верующих людей сегодня все дороги ведут в храм. Освящения пасхальной снеди – еще одна традиция Великой субботы – последнего дня строгого поста.
Очень хотелось пораньше прийти, пораньше поклониться, попросить прощения, пожелать людям мира, добра, здоровья. Пусть все будет хорошо.
Освященные продукты, которые приносят люди, потом несут в свой дом, свои семьи, как бы распространяя святость, силу этой молитвы, этой священной воды. Вода несет всю святость в наши души, наши дома. Звон колоколов очищает души наши. Лики божественные, молитвы священников – все это в целом свято, дорого нам, это нужно, необходимо для нас всех, христиан православной церкви.
У православных верующих Великая суббота. О смысле последнего дня перед Пасхой читайте здесь.
До наступления Светлого Воскресения нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения, алкоголь, предаваться различного рода утехам и веселиться. День следует провести в покое, молитвах и подготовке к Божественной литургии.