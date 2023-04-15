Лукашенко: в Беларуси создана устойчивая судебная система, соответствующая международным стандартам

С юбилеем судей, работников аппарата и ветеранов Верховного Суда поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня можно с уверенностью сказать, что в Беларуси создана устойчивая национальная судебная система, соответствующая всем международным стандартам и отвечающая вызовам времени.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Верховный Суд занимает достойное место среди государственных органов, имеет заслуженный авторитет и высокий уровень доверия в обществе. Его статус как высшего судебного органа закреплен в Конституции. В основе деятельности Верховного Суда лежат принципы верховенства права, законности и справедливости. Достижения в судебной сфере ознаменованы плодотворной работой и профессионализмом всех поколений судей и работников аппарата. Убежден, что и в дальнейшем вы будете ответственно справляться с возложенными на вас задачами, преданно и самоотверженно служить на ниве правосудия интересам родной земли и белорусского народа.

Читайте также:

«За патриотизм, стойкость и выдержку». Лукашенко вручил награды судьям Верховного Суда

Лукашенко – судьям: мы спасли страну. Если бы в 2020-м мы дрогнули – было бы хуже, чем в Украине

«Сегодня Президент уже не имеет тех полномочий». Лукашенко о трех этапах изменения судебной системы