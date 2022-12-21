Кубраков в лицее МВД: «Мы оказываем помощь детям, которым она действительно нужна»

Новости Беларуси. В лицее МВД устроили праздник в рамках благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для учащихся там организовали сказочное представление.

Вместе с гостями герои сказки зажгли огни на новогодней елке. От министра внутренних дел подарки и самые теплые пожелания в адрес будущих правоохранителей. В лицее обучаются почти 250 курсантов. Среди них и Роман Когодовский, спасший на пожаре своего младшего брата. «Настроение хорошее». Как Рома Когодовский будет отмечать Новый год?

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Во всех регионах есть закрепленные за органами внутренних дел детские дома, детские центры. И конечно, мы приезжаем, помогаем не только в новогодние праздники, но и на постоянной основе. Министр внутренних дел, заместители министра, начальники УВД, все выбывают в детские приюты. И мы оказываем помощь детям, которым действительно нужна помощь, где нужно поддержать. Поддержать не просто подарком – добрым словом.