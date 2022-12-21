Прямой эфир

Кубраков в лицее МВД: «Мы оказываем помощь детям, которым она действительно нужна»

21 декабря 2022 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В лицее МВД устроили праздник в рамках благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для учащихся там организовали сказочное представление.

Кубраков в лицее МВД: «Мы оказываем помощь детям, которым она действительно нужна»-1

Вместе с гостями герои сказки зажгли огни на новогодней елке. От министра внутренних дел подарки и самые теплые пожелания в адрес будущих правоохранителей. В лицее обучаются почти 250 курсантов. Среди них и Роман Когодовский, спасший на пожаре своего младшего брата.

«Настроение хорошее». Как Рома Когодовский будет отмечать Новый год?

Кубраков в лицее МВД: «Мы оказываем помощь детям, которым она действительно нужна»-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Во всех регионах есть закрепленные за органами внутренних дел детские дома, детские центры. И конечно, мы приезжаем, помогаем не только в новогодние праздники, но и на постоянной основе. Министр внутренних дел, заместители министра, начальники УВД, все выбывают в детские приюты. И мы оказываем помощь детям, которым действительно нужна помощь, где нужно поддержать. Поддержать не просто подарком – добрым словом.

Кубраков в лицее МВД: «Мы оказываем помощь детям, которым она действительно нужна»-7

Курсанты лицея подготовили для гостей праздничный концерт. В свою очередь министр вручил им подарочные сертификаты. Планируется, что 22 декабря подобные доставят и в Руденскую школу-интернат.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Милиция Беларуси # общество # Роман Когодовский # Иван Кубраков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В обучающем центре под Минском готовят будущих милиционеров
21 декабря 2022 10:03

В обучающем центре под Минском готовят будущих милиционеров

В Афганистане женщинам запретили учиться в университетах
21 декабря 2022 09:01

В Афганистане женщинам запретили учиться в университетах

Региональная группировка войск проводит совместные занятия под Брестом
21 декабря 2022 08:17

Региональная группировка войск проводит совместные занятия под Брестом