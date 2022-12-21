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«Настроение хорошее». Как Рома Когодовский будет отмечать Новый год?

21 декабря 2022 11:28
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Новости Беларуси. В лицее МВД устроили праздник в рамках благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для учащихся там организовали сказочное представление.

«Настроение хорошее». Как Рома Когодовский будет отмечать Новый год?-1

В лицее обучаются почти 250 курсантов. Среди них и Роман Когодовский, спасший на пожаре своего младшего брата.

«Настроение хорошее». Как Рома Когодовский будет отмечать Новый год?-4

Роман Когодовский, курсант Специализированного лицея МВД Беларуси:
У меня настроение хорошее, отличное. Скоро Новый год, жду его скорее, чтобы отметить со своей семьей и поздравить всех.

Кубраков в лицее МВД: «Мы оказываем помощь детям, которым она действительно нужна». Подробнее.

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# Милиция Беларуси # общество # Роман Когодовский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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