«Настроение хорошее». Как Рома Когодовский будет отмечать Новый год?

Новости Беларуси. В лицее МВД устроили праздник в рамках благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для учащихся там организовали сказочное представление.

В лицее обучаются почти 250 курсантов. Среди них и Роман Когодовский, спасший на пожаре своего младшего брата.

Роман Когодовский, курсант Специализированного лицея МВД Беларуси:

У меня настроение хорошее, отличное. Скоро Новый год, жду его скорее, чтобы отметить со своей семьей и поздравить всех.

Кубраков в лицее МВД: «Мы оказываем помощь детям, которым она действительно нужна». Подробнее.