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Кубраков принял участие в оперативном совещании в Осиповичском РОВД

18 декабря 2024 07:27
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Подготовка кадров, работа с населением. Акценты в работе на местах обсудили во время оперативного совещания в Осиповичском РОВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубраков принял участие в оперативном совещании в Осиповичском РОВД-2

Мероприятие прошло под руководством министра внутренних дел. Иван Кубраков ознакомился с материально-технической базой нового ИВС, дан ряд поручений. Во время посещения отдела охраны правопорядка и профилактики и общения с участковыми говорили о различных аспектах службы, обсудили проблемные вопросы. Особенно важна целенаправленная работы с населением, оказание необходимой помощи гражданам по различным направлениям.

Кубраков принял участие в оперативном совещании в Осиповичском РОВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Уважаемые коллеги, вам спасибо. Те пожелания, которые были сегодня высказаны, обязательно они будут проработаны. Максимально там, где можно, мы все сделаем. И вам хочу пожелать самое главное здоровья, удачи. Спасибо за ту работу, которую вы делаете, а в Осиповичском районе она делается качественно. И я прекрасно понимаю, что за каждыми этими достижениями, цифрами стоит ваш труд огромный, переживания ваших родных и близких, поэтому им низкий поклон, передайте от меня слова благодарности. Уверен, что личный состав Осиповичского РОВД выполнит с честью все те задачи, которые перед нами поставлены.

Отличившимся милиционерам вручены заслуженные награды. Подарком для РОВД стал новый автомобиль.

# МВД Беларуси # МВД Республики Беларусь # Иван Кубраков

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