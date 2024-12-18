Кубраков принял участие в оперативном совещании в Осиповичском РОВД

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Уважаемые коллеги, вам спасибо. Те пожелания, которые были сегодня высказаны, обязательно они будут проработаны. Максимально там, где можно, мы все сделаем. И вам хочу пожелать самое главное здоровья, удачи. Спасибо за ту работу, которую вы делаете, а в Осиповичском районе она делается качественно. И я прекрасно понимаю, что за каждыми этими достижениями, цифрами стоит ваш труд огромный, переживания ваших родных и близких, поэтому им низкий поклон, передайте от меня слова благодарности. Уверен, что личный состав Осиповичского РОВД выполнит с честью все те задачи, которые перед нами поставлены.

Отличившимся милиционерам вручены заслуженные награды. Подарком для РОВД стал новый автомобиль.