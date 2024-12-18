Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах Президента Беларуси

В Беларуси продолжается подготовка к проведению выборов Президента. Вместе с проверкой подписей, собранных инициативными группами, идет формирование участковых комиссий, а также аккредитация наблюдателей – как иностранных, так и национальных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 18 декабря свою работу начинает Миссия наблюдателей от СНГ. По традиции, самая представительная. Ее штаб в исполкоме Содружества открылся ранее, сформирован пул экспертов. Всего ЦИК Беларуси уже аккредитовал 56 иностранных и 923 национальных наблюдателя. Напомним, выборы Президента назначены на 26 января 2025 года. На территории страны образовано 5 325 участков для голосования. Не позднее 20 декабря в местные исполнительные органы власти должны поступить документы о выдвижении представителей в состав участковых комиссий.