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Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах Президента Беларуси

18 декабря 2024 06:41
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В Беларуси продолжается подготовка к проведению выборов Президента. Вместе с проверкой подписей, собранных инициативными группами, идет формирование участковых комиссий, а также аккредитация наблюдателей – как иностранных, так и национальных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах Президента Беларуси-2

С 18 декабря свою работу начинает Миссия наблюдателей от СНГ. По традиции, самая представительная. Ее штаб в исполкоме Содружества открылся ранее, сформирован пул экспертов. Всего ЦИК Беларуси уже аккредитовал 56 иностранных и 923 национальных наблюдателя. Напомним, выборы Президента назначены на 26 января 2025 года. На территории страны образовано 5 325 участков для голосования. Не позднее 20 декабря в местные исполнительные органы власти должны поступить документы о выдвижении представителей в состав участковых комиссий.

# Выборы в Беларуси

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