Пустовой: те, кто в 2020-м пошёл против Беларуси, сейчас многие сидят в своей альтернативной реальности

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим подробности взрыва в Москве – кто стоит за произошедшим? А также о том, какие силы прикладывает Беларусь к спасению и оздоровлению детей Донбасса. В эфире политический обозреватель Евгений Пустовой, Президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Самое интересное, что ведь многие, ну не многие, но есть часть общества Беларуси, которые поддерживают Украину в этой адской борьбе.

Григорий Азаренок, СТВ:

Они этого не видят, они этого не слышат. Они смотрят пропаганду либеральную.

Евгений Пустовой:

Пропаганда – это мы с тобой, а там все честно и искренне. Когда Сталин, как они говорили, положил 20 миллионов ради того, чтобы дойти до Берлина, это вредно. А когда украинцев кладут, ну не разбирая прямо так вот пластами, один, два, три, четыре, пять молодых девушек, восемнадцатилетних парней: вперед, вперед! Это нормально, это демократично, это правильно. Бо они за свою свободу! А когда мы воевали за то, чтобы наших детей не жгли в наших родных домах, Это было неправильно, это были партизаны.

Григорий Азаренок:

Надо было сдать Ленинград, надо было сдать Москву.

Евгений Пустовой:

Зачем эти жертвы? Я вот не могу понять, здесь на чаше весов такие очевидные вещи, и никто не может ответить на эти вопросы. Неужели та часть общества, которая поддерживает украинский сценарий развития, ну, то есть она потеряла... В этом и заключается главная невероятность. В этом и заключается весь смысл жизни тех, кто в 2020 году пошел против Беларуси. Сейчас они многие далеко уехали, пусть там сидят в своей альтернативной реальности.