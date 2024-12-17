Ольга Демичева: Путин сильный и крепкий, но очень тепло и трепетно относится к детям

Ольга Демичева, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»:

Владимир Владимирович [Путин – прим. ред.] очень тепло и трепетно относится к детям. Он человек, полный эмпатии, любви и заботы. И мы это чувствуем реально, видим постоянно. Он совершенно беззащитен перед детьми, я это знаю. Он человек крепкий, сильный, но когда происходит что-то, затрагивающее интересы и нужды ребенка, все остальное уходит на второй план, и Владимир Владимирович сделает все возможное, чтобы немедленно этому ребенку помощь была оказана. И когда я 10 декабря как член Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации была на встрече с Владимиром Владимировичем. Во время нашей с ним беседы я пригласила его на открытие Дома милосердия, который у нас в Москве. Мы сейчас имеем Дом милосердия, наша организация принимает там семьи с тяжело больными и ранеными детьми. Но у нас домик ветхий, старый и очень малоемкий. Поэтому у нас образуется очередь из тех, кто должен приехать. И правительство Москвы ремонтирует сейчас новое здание для нас, которое будет передано организации. И я пригласила Владимира Владимировича прийти на открытие этого дома, потому что там будут семьи с тяжело больными и ранеными детьми. А у наших детей есть одна большая мечта – увидеть нашего президента, пожать ему руку. Они знают, сколько он делает для них.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот я абсолютно все то же самое стопроцентно уверенно могу сказать про Президента Беларуси. Какой бы он ни был в политике мощный, брутальный, сильный, но когда дело касается детей, он расцветает, это абсолютная любовь, эмпатия, добро.