Кубраков поздравил 5-летнего мальчика с днём рождения. Имениннику подарили милицейскую машину на пульте управления

Новости Беларуси. История о том, как сбываются детские мечты. Пятилетний житель Минска Кирилл Слуцкий 5 октября получал поздравления с днем рождения от министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важному для Кирилла событию предшествовало письмо главе ведомства от его мамы. Она рассказала о желании ее сына носить в будущем погоны. Мальчик в качестве подарка попросил не игрушки, а встречу с министром и поездку на базу ОМОНа.

Я пришел к Кириллу. Здравствуй, Кирилл! С днем рождения тебя! Мы знаем, что у тебя есть давняя мечта, и мы приехали ее осуществить.

К зданию МВД именинника доставили прямо из детского сада на служебном автомобиле ГАИ. Иван Кубраков провел экскурсию по музею истории милиции, также показал своему будущему коллеге, как связаться с оперативно-дежурной службой.

Кроме того, мальчик самостоятельно принял доклад об обстановке за истекшие сутки. В подарок Кирилл получил милицейскую машину на пульте радиоуправления и комплект формы воспитанников военно-патриотического клуба «Рысь».

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Вот когда ты вырастешь, станешь милиционером, сам решишь – либо в ОМОНе будешь работать, либо в уголовном розыске. В ОМОНе все-таки, да?

– Ага.

– Ну, сейчас съездишь в ОМОН. Посмотришь. Там тебе тоже подарят в обязательном порядке подарки. Видишь, мама написала письмо. Ты же еще писать не умеешь? И твои мечты сегодня сбылись, да?

– Да.

– Я тебе желаю здоровья, удачи, чтобы у тебя все получилось и в будущем ты стал генералом. Такую шапку сразу дадут.