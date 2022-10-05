Попадал в банк одарённой молодёжи 4 раза! Пообщались с молодыми белорусскими врачами

Новости Беларуси. Поддержка перспективных специалистов – один из приоритетов государства. В банк данных одаренной и талантливой молодежи входит 43 врача из Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пятеро молодых медиков работают в Ветковском, Житковичском, Речицком, Светлогорском и Мозырском районах, остальные – в областном центре. Они совмещают научную деятельность с работой и преподаванием. О любви к профессии расскажет Анна Корольчук.

Владислав Волчек – представитель медицинской династии из Калинковичей. Выпускник 2021 года сегодня работает хирургом в областном онкологическом диспансере. Администрация учреждения пошла навстречу молодому специалисту и разрешила развивать его научные исследования на практике, в частности по скринингу патологии на ранних стадиях. Благодаря этой работе в 2022 году рак молочной железы нашли у 42 жительниц области. Начинающий онколог также входит в Молодежный совет при Министерстве здравоохранения и мечтает модернизировать национальную скрининговую систему.

Владислав Волчек, врач-онколог-хирург Гомельского областного клинического онкологического диспансера:

Мы делаем большое количество мероприятий для совершенствования скрининга заболеваний. А это, на секундочку, четыре локализации: рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак и рак простаты. То есть это колоссальное количество людей, которое ежемесячно, ежедневно проходит большое количество исследований.

Студент года, лауреат конкурса «100 идей для Беларуси», врач-невролог. На счету Андрея Савостина с десяток наработок в разных направлениях. Сейчас он исследует хронические болевые синдромы. Талантливый медик разработал программу для диагностики, которую сейчас внедряют в поликлиниках Гомеля. Она ускорит время приема пациента и поможет снизить количество повторных обращений.

Андрей также один из шести врачей Беларуси по редкому направлению – сомнологии, которая изучает проблемы сна. В банк данных одаренной и талантливой молодежи его фамилия попадала четыре раза. Кроме работы, молодой человек пишет диссертацию и преподает, мотивируя студентов.

Кстати, замечают молодых дарований еще в университете. С первых курсов студентов приглашают в научные кружки, которые действуют на каждой кафедре медуниверситета. Сегодня студенческое научное сообщество в гомельском вузе объединяет более 1 700 человек. Наставники помогают делать первые шаги в науке, участвуя в конференциях и конкурсах.

Марина Чайковская, руководитель студенческого научного общества Гомельского государственного медицинского университета:

Апогеем вообще студенческой науки университета, да и в целом страны, является Республиканский конкурс научных работ студентов, который проходит ежегодно. Как раз таки мы в преддверии новых работ этого года.

Лауреаты национального конкурса претендуют на попадание в специальный президентский фонд. Научные достижения нужно подкрепить хорошей учебой и общественной работой.