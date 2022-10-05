Как избавиться от осенней депрессии? Отвечает врач-психотерапевт

Зачастую с наступлением осени наше хорошее настроение куда-то исчезает. Дни становятся короче, света меньше, а дождь и непогода не прибавляют оптимизма. Однако не стоит отчаиваться. Недостаток энергии и подавленное настроение в осенний период – совсем нередкое явление.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»: Сезонное аффективное расстройство, еще называют осенней депрессией или зимней депрессией, это вариант рекуррентного депрессивного расстройства. То есть депрессия, которая возвращается каждый раз в осенне-зимний период. Проявляется теми же симптомами, что и обычная депрессия. Человек становится вялым, сонливым, начинает больше есть. Если при обычной депрессии человек может как есть, так и вообще не есть, то при сезонной человек, как правило, есть начинает много, поэтому набирает вес. У человека снижается интерес к обычным делам. Его могут не интересовать его хобби, общение, ему становится сложно ходить на работу, функционировать в обычном режиме.

Особое внимание стоит уделить вашему питанию. С наступлением холодов важно поддерживать организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Так, сложные углеводы, это каши, фрукты и овощи, считаются главными поставщиками энергии, которая так нам необходима в этот непростой период. К слову, осень – это время щедрого урожая и возможность проявить свою кулинарную фантазию.

Оксана Пальчик:

Главное – бывать на солнце, чтобы организм получал то, чего ему недостает. Солярий в этом плане будет работать тоже хорошо, потому что будет вырабатываться больше витамина Д. Здесь же прием антидепрессантов становится достаточно важным, потому что чувствительность клеток нейронов к серотонину у людей с осенне-зимней депрессией снижается. Чтобы это улучшить, назначают антидепрессанты. То есть идти к врачу и поговорить по этому поводу тоже можно. Спортзал – это тоже про серотонин, про дофамин. Достаточная физическая активность оказывает благоприятное воздействие на эмоциональное состояние.